В Кремле назвали единственное условие, способное скорректировать закон об иноагентах

В Кремле рассказали об условиях изменения закона об иноагентах.

В Кремле отметили, что закон об организациях-иноагентах в России может быть скорректирован.

Закон может быть изменен, "если правоприменительная практика покажет такую необходимость". Об этом заявил в четверг, 26 августа, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что есть процедура выхода из статуса иноагента, но ей пока никто не воспользовался.

В действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен. Другое дело, что пока времени прошло мало, никто процедурой выхода пока не успел воспользовался. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку,

- пояснил Песков.

Ранее политолог Армен Гаспарян отреагировал на объявление телеканала "Дождь" СМИ-иноагентом, раскрыв "спойлер" - новые ограничения.