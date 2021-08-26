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В Кремле назвали единственное условие, способное скорректировать закон об иноагентах

26 августа 2021, 15:00  •  111 • Политика
В Кремле рассказали об условиях изменения закона об иноагентах.
В Кремле отметили, что закон об организациях-иноагентах в России может быть скорректирован.
Закон может быть изменен, "если правоприменительная практика покажет такую необходимость". Об этом заявил в четверг, 26 августа, представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России также отметил, что есть процедура выхода из статуса иноагента, но ей пока никто не воспользовался.
В действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен. Другое дело, что пока времени прошло мало, никто процедурой выхода пока не успел воспользовался. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку,
- пояснил Песков.
Ранее политолог Армен Гаспарян отреагировал на объявление телеканала "Дождь" СМИ-иноагентом, раскрыв "спойлер" - новые ограничения.

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