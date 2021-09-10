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В Кремле назвали две "запретные" темы для Путина на встрече с Лукашенко

10 сентября 2021, 13:25  •  114 • Политика
В Кремле назвали две "запретные" темы для Владимира Путина на встрече с Александром Лукашенко. Президент России никогда сам эти вопросы не поднимает.
Речь идёт признании Крыма Белоруссией и организации авиасообщения с полуостровом. Об этом в пятницу рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Эти темы не обсуждались, Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы,
- отметил он.
Официальный представитель Кремля добавил, что вопрос признания Крыма - это суверенное дело любого государства. Всё зависит от того, готово ли оно разобраться в ситуации или нет.
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее уже комментировал вопрос о признании русского Крыма. Он заявлял, что Минск долгое время отказывался делать этого, чтобы не портить отношения с Украиной. Лукашенко подчеркнул, что признает Крым после того, как это сделают русские олигархи, которые боятся поставлять товары в регион из-за угрозы санкций.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.

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