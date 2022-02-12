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В Кремле назвали более привлекательную для России альтернативу Мюнхенской конференции

12 февраля 2022, 10:10  •  75 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал более привлекательную для России альтернативу Мюнхенской конференции. По его словам, последняя стала больше походить на клуб одного мнения, нежели на дискуссионную площадку.
В беседе с РИА Новости Песков высказал мнение о том, что Мюнхенская площадка по-прежнему продолжает оставаться популярной и востребованной для многих. Однако она теряет свою востребованность для России в силу утери объективности.
"Она превращается в клуб одной точки зрения", - сказал Песков, добавив, что Мюнхенская конференция перестаёт быть дискуссионным клубом.
По словам представителя Кремля, в этом плане для России "гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где всё-таки сталкиваются разные точки зрения по-прежнему".
"И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения", - сказал он.

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