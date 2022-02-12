В Кремле назвали более привлекательную для России альтернативу Мюнхенской конференции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал более привлекательную для России альтернативу Мюнхенской конференции. По его словам, последняя стала больше походить на клуб одного мнения, нежели на дискуссионную площадку.

В беседе с РИА Новости Песков высказал мнение о том, что Мюнхенская площадка по-прежнему продолжает оставаться популярной и востребованной для многих. Однако она теряет свою востребованность для России в силу утери объективности.

"Она превращается в клуб одной точки зрения", - сказал Песков, добавив, что Мюнхенская конференция перестаёт быть дискуссионным клубом.

По словам представителя Кремля, в этом плане для России "гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где всё-таки сталкиваются разные точки зрения по-прежнему".

"И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения", - сказал он.