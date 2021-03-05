В Кремле назвали безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия

Вашингтон безосновательно и голословно обвиняет Москву в якобы наличии химического оружия, никаких данных, подтверждающих это, нет. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие. Никаких данных, говорящих об этом нет, и не может быть», — сообщил он журналистам.

Песков подчеркнул, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все программы, которые каким-либо образом могли затрагивать данное направление.

По его словам, Москва тщательно фиксирует сообщения о том, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы наличие химоружия. Как отметил представитель Кремля, подобные сведения пока являются «ничем иным как сообщениями СМИ», однако власти уже прорабатывают различные сценарии, которые позволят обеспечить интересы государства, россиян и бизнеса.

«Во-первых, никто не ввел санкции против российских бизнесменов. Мы надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах прессы и они не найдут живительной почвы в американском официальном истеблишменте», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможном введении ограничений для американских бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал дождаться развития событий.

Ранее, 4 марта, в госдепартаменте США назвали условия для России, которые якобы помогут избежать новых санкций. Для этого Москва должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие». Как подчеркнули в госдепе в среду, 3 марта, Россию гарантированно ждет второй раунд санкций, если страна не примет на себя обязательства о неприменении химического оружия.

В тот же день заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов. Дипломат отметил, что такой подход, в частности, проявлялся при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии. Он подчеркнул, что в тех ситуациях вся вина бездоказательно возлагалась на Дамаск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.