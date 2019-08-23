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В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» в отношениях РФ и Украины

23 августа 2019, 18:54  •  62 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил отношения Москвы и Киева. По его словам, сейчас можно лишь констатировать начало диалога между президентами двух стран.
«Мне пока нечего добавить. Хочу только напомнить заявление (президента России Владимира. — Ред.) Путина, где он говорил об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте отношений», — сказал Песков в ходе брифинга в пятницу, 23 августа.
19 августа Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
О разговоре лидеров РФ и Украины стало известно 7 августа. Зеленский рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к обстрелу.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.
Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

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