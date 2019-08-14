Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Просчёт Зеленского: Украина получит 10 русских за 300 тысяч украинцев - эксперт
Лучший в истории: ЧМ-2018 в России оценили во всем мире
После реакции Трампа на взрыв под Архангельском США усомнились в продлении СНВ-3...
США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе Р...
Главная / Политика

В Кремле напомнили о словах Путина о военных разработках России

14 августа 2019, 00:54  •  71 • Политика
Российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам. Об этом во вторник, 13 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о разработке передовых вооружений в США.
По его словам, представители Соединенных Штатов в течение последнего года делали несколько заявлений о проведении подобных исследовательские программы. «Наверное, было бы странно, если бы страна, которая тратит на вопросы обороны больше, чем все остальные страны мира, не занималась подобными проектами», — подчеркнул он.
Песков напомнил, что Путин неоднократно указывал, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень других стран. Также пресс-секретарь президента переадресовал специалистам вопрос об испытаниях вооружений в Архангельской области, в ходе которых произошел взрыв.
«Аварии, к сожалению, случаются, это трагедии. Но нам важно помнить и о тех героях, которые погибли», — отметил он. Все ведомства делают всё возможное для обеспечения безопасности граждан России, добавил Песков.
«В этом не должно быть сомнений», — подытожил он.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «многому научились» после взрыва на полигоне в Архангельской области России. По его словам, в распоряжении американской армии есть похожие технологии, однако они более продвинутые.
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять ее сотрудников стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе. Еще троих госпитализировали.
11 августа директор РФЯЦ–ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что погибших представят к государственным наградам. 12 августа на прощании с погибшими глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация доведет до конца работу над новыми образцами вооружений в память о погибших.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 00:54
Мешают москвичам: Соловьёв обвинил оппозицию в злоупотреблении митингами
13 августа 2019, 21:39
Зрада, откуда не ждали: Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском - видео
13 августа 2019, 02:09
Площадь контролируемой боевиками территории Мосула сократилась до одного процента
14 августа 2019, 00:54
"Китай стягивает военные силы к Гонконгу": Трамп подлил масла в огонь протестов
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
13 августа 2019, 21:39
Украинский "Обозреватель" провалил "план" по наращиванию паники после взрывов в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке"...
14 августа 2019, 00:54
«Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку»
14 августа 2019, 00:39
«Доверие поставлено под угрозу»: почему командование спецвойсками США озаботилось мор...
14 августа 2019, 00:54
"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зеленскому...
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпшт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
07 августа 2019, 09:39
"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
10 августа 2019, 21:54
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
08 августа 2019, 11:24
Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.