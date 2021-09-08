Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
США подали России долларовый сигнал
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

В Кремле напомнили о «следах» зарубежных спецслужб в задержании россиян под Минском

08 сентября 2021, 17:25  •  93 • Политика
Еще летом 2020 года Россия утверждала, что в операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии есть зарубежный след. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные СNN о получении Украиной денег от США на данную операцию.
«В данном случае это косвенное подтверждение, что эти следы не так и далеко спрятаны», — добавил он. Песков отказался говорить с журналистами, какая именно спецслужба могла стоять за задержанием россиян под Минском.
По его словам, ему не известно, располагает ли Россия такими же данными, как и американский телеканал.
7 сентября американский телеканал CNN сообщил, что помощь Киеву в задержании 33 граждан России на территории Белоруссии в прошлом году оказало американское Центральное разведывательное управление. По его данным, спецоперация состоялась при финансовой поддержке, технической помощи и консультациях с американской стороны.
Однако один из анонимных высокопоставленных чиновников США опроверг эти сведения. По его словам, в спецслужбе знали о проводимой Украиной операции, но никакого содействия в этом не оказывали.
Группу россиян в Белоруссии задержали в конце июля 2020 года. Утверждалось, что они якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». По данным Москвы, задержанные направлялись в Стамбул, но опоздали на самолет. В их отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией со стороны третьего государства. По словам президента России Владимира Путина, задержанных заманили в Белоруссию под предлогом выезда в третьи страны ради легальной работы, но «представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».
14 августа 2020 года Генпрокуратура сообщила, что 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян возвращены домой. Еще один гражданин России, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





93
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 12:50
"Зеленский закатил истерику": Украинский источник сообщил, что Кличко запретили появляться на ТВ
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату &quo...
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока ...
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.