В Кремле напомнили о «следах» зарубежных спецслужб в задержании россиян под Минском

Еще летом 2020 года Россия утверждала, что в операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии есть зарубежный след. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные СNN о получении Украиной денег от США на данную операцию.

«В данном случае это косвенное подтверждение, что эти следы не так и далеко спрятаны», — добавил он. Песков отказался говорить с журналистами, какая именно спецслужба могла стоять за задержанием россиян под Минском.

По его словам, ему не известно, располагает ли Россия такими же данными, как и американский телеканал.

7 сентября американский телеканал CNN сообщил, что помощь Киеву в задержании 33 граждан России на территории Белоруссии в прошлом году оказало американское Центральное разведывательное управление. По его данным, спецоперация состоялась при финансовой поддержке, технической помощи и консультациях с американской стороны.

Однако один из анонимных высокопоставленных чиновников США опроверг эти сведения. По его словам, в спецслужбе знали о проводимой Украиной операции, но никакого содействия в этом не оказывали.

Группу россиян в Белоруссии задержали в конце июля 2020 года. Утверждалось, что они якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». По данным Москвы, задержанные направлялись в Стамбул, но опоздали на самолет. В их отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией со стороны третьего государства. По словам президента России Владимира Путина, задержанных заманили в Белоруссию под предлогом выезда в третьи страны ради легальной работы, но «представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».

14 августа 2020 года Генпрокуратура сообщила, что 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян возвращены домой. Еще один гражданин России, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики.