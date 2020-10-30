Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Главная / Политика

В Кремле напомнили о не позволяющем оскорбить чувства верующих законе

30 октября 2020, 16:50  •  86 • Политика
В России есть действующее законодательство, согласно которому, если человек совершает преступление, он должен быть наказан. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков волну нападений со стороны исламских радикалов на граждан Франции.
«Здесь дело не в религии, не в конфессии, а дело в действующем законодательстве», — подчеркнул он. Также в России есть законы, не позволяющие оскорблять чувства верующих, напомнил представитель Кремля. Из этого исходят российские власти, добавил Песков, отвечая на вопрос, возможна ли подобная волна нападений в России.
Накануне главы государств-членов Евросоюза приняли совместную декларацию о солидарности с Францией перед лицом терроризма и экстремизма. Этому предшествовала череда нападений радикальных исламистов во Франции.
В четверг в Ницце от рук радикала погибли три человека. Позднее в тот же день в Авиньоне полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося совершить нападение на правоохранителей, а в Лионе был задержан вооруженный человек, готовивший атаку на пассажиров трамвая.
16 октября в пригороде Парижа был убит учитель истории в колледже Самюэль Пати, который в ходе обсуждения свободы слова на лекциях демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
30 октября 2020, 08:35
Россию пытаются втянуть в войну по Карабаху: Готовится роковой удар?
30 октября 2020, 10:25
"Растянут по кускам": Украина исчезнет через пять лет
30 октября 2020, 08:35
В Великобритании раскол из-за "русского вмешательства": Парламентарии устроили бунт
30 октября 2020, 10:25
"Русские известны как боевая нация": Sohu впечатлил манёвр Су-27, обративший в бегство шпионов США
30 октября 2020, 13:10
В МИД РФ заявили о причастности Украины к белорусским протестам
30 октября 2020, 01:15
"Католики между молотом и наковальней": В Госдуме рассказали, кого винить за теракты во Франции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.