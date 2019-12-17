В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.

«Действительно, мы отфиксировали слова президента (Зеленского. — RT), сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если после этих слов были бы, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — заявил он.

По словам Пескова, на Украине практика в отношении российских СМИ «не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ — ничему».

Он подчеркнул, что российские журналисты лишены возможности «на постоянной, даже на временной основе» работать на территории Украины.

В Кремле надеются, что на Украине в этом отношении произойдут «постепенные изменения» и российские каналы, которые захотят на месте ознакомиться с ситуацией в этой стране, получат такую возможность.

Песков отметил, что на протяжении всего времени украинские журналисты свободно работают в России на основании российского закона о СМИ, предоставляющего одинаковые права как зарубежным, так и отечественным СМИ.

Ранее Зеленский рассказал российским журналистам о встрече с президентом России Владимиром Путиным.