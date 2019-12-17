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В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ
17 декабря 2019, 12:54 • 25 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
© Kremlin Pool/Global Look Press
«Действительно, мы отфиксировали слова президента (Зеленского. — RT), сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если после этих слов были бы, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — заявил он.
По словам Пескова, на Украине практика в отношении российских СМИ «не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ — ничему».
Он подчеркнул, что российские журналисты лишены возможности «на постоянной, даже на временной основе» работать на территории Украины.
В Кремле надеются, что на Украине в этом отношении произойдут «постепенные изменения» и российские каналы, которые захотят на месте ознакомиться с ситуацией в этой стране, получат такую возможность.
Песков отметил, что на протяжении всего времени украинские журналисты свободно работают в России на основании российского закона о СМИ, предоставляющего одинаковые права как зарубежным, так и отечественным СМИ.
Ранее Зеленский рассказал российским журналистам о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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