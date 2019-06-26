Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ
Вышинскому предложили участвовать в выборах в Раду
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ
"Перемога привычно обернулась зрадой". Стыдливое переименование улиц в...
Главная / Политика

В Кремле исключили ущемление в правах делегации России в ПАСЕ

26 июня 2019, 16:39  •  23 • Политика
Возобновление работы российских представителей в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возможно только на полноформатной основе. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал рекомендацию комитета по мониторингу ПАСЕ вернуть России полномочия в организации, но с определенными условиями. «Возвращение России (в ПАСЕ. — Ред.) можно только приветствовать», — добавил Песков. Делегация РФ отстаивает интересы страны, отметил он 26 июня.
По словам Пескова, работа российских представителей в ПАСЕ может быть возобновлена только на полноформатной основе. «Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул он.
Ранее в среду комитет ПАСЕ рекомендовал вернуть полномочия России в организации, но с определенными условиями. «Ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы РФ, а также немедленно выплатить все взносы в бюджет Совета Европы», — говорится в его резолюции.
Также, как следует из документа, российская делегация должна без «каких-либо дальнейших проволочек» вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи, добавляет «Газета.ру».
В ночь на 24 июня после девятичасового обсуждения ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее.
РФ была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. В ответ Москва отказалась участвовать в сессиях ассамблеи и приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
25 июня 2019, 21:09
"Все слабенькие какие-то": Президент Южной Осетии оказался вызывать на ринг Зеленского
26 июня 2019, 03:39
"Попытки политизировать": Небензя поймал Совбез ООН на распространении недостоверных данных о Сирии
25 июня 2019, 17:54
Песков призвал туристов обратить внимание на угрозы в Грузии
26 июня 2019, 00:24
Кадыров, напомнив слова Путина и позицию Франции, призвал страны Запада проснуться
26 июня 2019, 00:24
"Можно назначать даже дворником": Президент Южной Осетии о возвращении Саакашвили на Украину
25 июня 2019, 17:54
Рамзан Кадыров заявил о победах Евкурова в Ингушетии, принявшего республику в "трудное время"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 17:09
"Продолжение следует": Запрет полётов в Грузию назвали "не концом, а началом" российского ответа
20 июня 2019, 11:09
"Ату Россию!": "Сенсация" с крушением МН17 обернулась американскими гонениями
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
22 июня 2019, 18:24
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание
23 июня 2019, 13:54
"Кто ж спорит, деэскалируйте": Скабеевой четыре раза стало смешно из-за заявления президента Грузии
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
21 июня 2019, 09:54
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.