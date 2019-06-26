В Кремле исключили ущемление в правах делегации России в ПАСЕ

Возобновление работы российских представителей в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возможно только на полноформатной основе. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал рекомендацию комитета по мониторингу ПАСЕ вернуть России полномочия в организации, но с определенными условиями. «Возвращение России (в ПАСЕ. — Ред.) можно только приветствовать», — добавил Песков. Делегация РФ отстаивает интересы страны, отметил он 26 июня.

По словам Пескова, работа российских представителей в ПАСЕ может быть возобновлена только на полноформатной основе. «Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул он.

Ранее в среду комитет ПАСЕ рекомендовал вернуть полномочия России в организации, но с определенными условиями. «Ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы РФ, а также немедленно выплатить все взносы в бюджет Совета Европы», — говорится в его резолюции.

Также, как следует из документа, российская делегация должна без «каких-либо дальнейших проволочек» вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи, добавляет «Газета.ру».

В ночь на 24 июня после девятичасового обсуждения ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее.

РФ была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. В ответ Москва отказалась участвовать в сессиях ассамблеи и приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы.