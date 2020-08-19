|
В Кремле исчерпывающе ответили на вопрос о военной помощи Белоруссии
19 августа 2020, 17:40 • 44 • Политика
В Кремле исчерпывающе ответили на волнующий журналистов вопрос о военной помощи Белоруссии.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, договоры о коллективной безопасности о Союзном государстве действительно предусматривают ряд обязательств сторон по взаимопомощи. Однако говорить сейчас о реализации этих пунктов не приходится.
"Вы знаете, что сейчас нет такой потребности. Собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности нет", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что совершенно нормальной практикой является то, что Лукашенко и Путин так часто выходят на связь.
"Это совершенно нормально", - подчеркнул Песков.
На фоне сообщения из Минска об уже четвёртом телефонном разговоре Путина и Лукашенко он объяснил, что вполне обычным является то, что главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне такой ситуации, которая сейчас разворачивается в Белоруссии.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 августа 2020, 06:25
|
14 августа 2020, 03:50
|
14 августа 2020, 19:25
|
14 августа 2020, 00:10
|
15 августа 2020, 04:35
|
15 августа 2020, 16:30
|
13 августа 2020, 21:25