В Кремле исчерпывающе ответили на вопрос о военной помощи Белоруссии

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, договоры о коллективной безопасности о Союзном государстве действительно предусматривают ряд обязательств сторон по взаимопомощи. Однако говорить сейчас о реализации этих пунктов не приходится.

"Вы знаете, что сейчас нет такой потребности. Собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности нет", - подчеркнул Песков.

Он также отметил, что совершенно нормальной практикой является то, что Лукашенко и Путин так часто выходят на связь.

"Это совершенно нормально", - подчеркнул Песков.

На фоне сообщения из Минска об уже четвёртом телефонном разговоре Путина и Лукашенко он объяснил, что вполне обычным является то, что главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне такой ситуации, которая сейчас разворачивается в Белоруссии.