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В Кремле исчерпывающе ответили на вопрос о военной помощи Белоруссии

19 августа 2020, 17:40  •  44 • Политика
В Кремле исчерпывающе ответили на волнующий журналистов вопрос о военной помощи Белоруссии.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, договоры о коллективной безопасности о Союзном государстве действительно предусматривают ряд обязательств сторон по взаимопомощи. Однако говорить сейчас о реализации этих пунктов не приходится.
"Вы знаете, что сейчас нет такой потребности. Собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности нет", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что совершенно нормальной практикой является то, что Лукашенко и Путин так часто выходят на связь.
"Это совершенно нормально", - подчеркнул Песков.
На фоне сообщения из Минска об уже четвёртом телефонном разговоре Путина и Лукашенко он объяснил, что вполне обычным является то, что главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне такой ситуации, которая сейчас разворачивается в Белоруссии.

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