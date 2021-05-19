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В Кремле допустили выступление Путина на съезде «Единой России»
19 мая 2021, 18:20 • 48 • Политика
Президент России Владимир Путин может выступить на предстоящем съезде партии «Единая Россия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 19 мая.
«Официально не было анонсирован этот съезд, но съезд, безусловно, состоится, насколько я понимаю. Традиционно, конечно, президент на нем выступает, можно предположить, что и на этом съезде он выступит», — сказал он.
По словам Пескова, после того, как партия официально объявит дату проведения съезда, конкретные планы президента будут озвучены.
Говоря об участии главы государства или его подчиненных в формировании списков партии на предстоящих выборах, Песков отметил, что инициатива в этом вопросе принадлежит партии.
«Как правило, администрация информируется, но еще раз повторяю: инициатива принадлежит партии», — заключил он.
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что съезд «Единой России» пройдет в три этапа, первый из которых запланирован на середину июня.
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