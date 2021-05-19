В Кремле допустили выступление Путина на съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин может выступить на предстоящем съезде партии «Единая Россия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 19 мая.

«Официально не было анонсирован этот съезд, но съезд, безусловно, состоится, насколько я понимаю. Традиционно, конечно, президент на нем выступает, можно предположить, что и на этом съезде он выступит», — сказал он.

По словам Пескова, после того, как партия официально объявит дату проведения съезда, конкретные планы президента будут озвучены.

Говоря об участии главы государства или его подчиненных в формировании списков партии на предстоящих выборах, Песков отметил, что инициатива в этом вопросе принадлежит партии.

«Как правило, администрация информируется, но еще раз повторяю: инициатива принадлежит партии», — заключил он.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что съезд «Единой России» пройдет в три этапа, первый из которых запланирован на середину июня.