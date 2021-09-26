В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что новая Госдума рассмотрит вопрос о введении ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан.

По его словам, данный вопрос в настоящее время остается открытым.

«Ну я думаю, что на фоне вот тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в отношении нас, в отношении России, конечно, этот вопрос будет открытым, до того как мы как-то не сформируем свою позицию», — указал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва Кремль. Путин».

Представитель Кремля также ответил на вопрос о законодательном регулировании обращений к иностранным государствам с требованием введения санкций против российских граждан-предпринимателей.

«До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», — добавил он.

24 сентября экс-глава фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи заявил, что политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог.

Днем ранее палата представителей конгресса США одобрила законодательную инициативу о введении санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ и общественных деятелей. В документе американские законодатели указали, что эти лица могут быть причастны к нарушениям прав человека.

Законопроект о санкциях против россиян поддержал комитет по регламенту нижней палаты конгресса. В приведенный список, в частности, включены Песков, премьер-министр Михаил Мишустин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что американские конгрессмены «стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами».

В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов в беседе с «Известиями» отметил, что ужесточение санкций происходит в рамках бюрократических процедур в США. По его словам, с августа 2017 года в Штатах действует закон, согласно которому ужесточение рестрикций должно происходить едва ли не ежеквартально, поэтому причины введения новых рестрикций искать не стоит.

Парламентарий также напомнил, что Россия всегда отвечает на подобные недружественные выпады. При этом, по его словам, ответ не всегда подразумевает симметричность, однако он всегда адекватный.