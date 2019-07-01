В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря СНБО Украины о вероятности встречи лидеров.

«Понимаете, в международных отношениях нет ничего невозможного», — отметил он. По словам Пескова, российский лидер придерживается прагматизма в международных делах, но «встреча ради встречи», на его взгляд, не нужна.

«Нужна встреча ради результата», — сказал представитель Кремля. Глава государства не исключает никаких контактов, подчеркнул Песков, и готов к ним.

«Просто он [Путин] говорит, что нам нужно сначала понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Определиться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским реальна.

Ранее в июне депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил о ведении работ по подготовке встречи Зеленского и Путина.

Позже глава украинского МИДа Павел Климкин допустил, встреча политиков может состояться на саммите в Осаке, который прошел 28–29 июня. Однако пресс-секретарь президента РФ опроверг эту возможность, указав, что такого пункта в графике Путина нет.