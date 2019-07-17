В Кремле допустили создание Западом фейков о российских властях

В Кремле не исключают продолжения информационной кампании против президента России Владимира Путина и его окружения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о готовящейся дезинформации против российских властей.

«Детальной информацией я не располагаю. Он, наверное, потому и источник, что остался неназванным (военно-дипломатический источник «РИА Новости», сообщивший о готовящемся фейке. — Ред.). Но исключать продолжения информационной кампании, в том числе в отношении близких к президенту лиц, мы не можем», — сказал Песков 16 июля.

13 июля источник сообщил, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию с целью дискредитировать приближенных российского президента, а потом использовать фейковые данные для введения санкций против Москвы. В кампании будут задействованы финансируемые американской администрацией издания, такие как «Радио Свобода».

Утверждалось, что Вашингтон и Лондон готовы повторить «Панамагейт» 2015 года. Тогда в западных СМИ появилось досье об офшорах, в нем фигурировали данные 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.