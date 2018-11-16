В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве допускают возможность принятия мер с целью защиты российских моряков в Азовском море.

Он прокомментировал журналистам информацию о том, что Украина задержала 15 судов за заход в порты Крыма.

«Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — сообщил Песков.

Также он заявил, что проверки украинских судов в Азовском море со стороны пограничников России проводятся в соответствии с законом.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили о задержании 15 судов за заход в крымские порты. Также в службе заявляли, что «в поле зрения пограничников» находится около 940 «судов-нарушителей».

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН назвал эту ситуацию провокацией.