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В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море
16 ноября 2018, 15:39 • 133 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве допускают возможность принятия мер с целью защиты российских моряков в Азовском море.
РИА Новости
Он прокомментировал журналистам информацию о том, что Украина задержала 15 судов за заход в порты Крыма.
«Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — сообщил Песков.
Также он заявил, что проверки украинских судов в Азовском море со стороны пограничников России проводятся в соответствии с законом.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили о задержании 15 судов за заход в крымские порты. Также в службе заявляли, что «в поле зрения пограничников» находится около 940 «судов-нарушителей».
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН назвал эту ситуацию провокацией.
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