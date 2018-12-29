|
В Кремле дали ясный ответ о "присоединении Белоруссии к России": "Есть вещи определённые, которые прописаны"
29 декабря 2018, 17:39 • 121 • Политика
Дмитрий Песков ответил на слухи о "присоединении Белоруссии к России". Представитель Кремля подчеркнул: "Есть вещи определённые, которые прописаны", все они зафиксированы в документе 1999 года выпуска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слухи об объединении России и Белоруссии. Представитель Кремля призвал говорить фактами. Речь идет именно о Союзном государстве. Обязательства в рамках союза были прописаны в 1999 году. Тогда появился документ, "на основе которого мы и стали Союзным государством России и Беларуси".
"Там есть вещи определённые, которые прописаны - и в фискальных делах", - сказал Песков.
Никто не говорит о присоединении Белоруссии к России. В то же время, действительно, Москва и Минск продолжают движение навстречу друг другу, но это "не движение в одну сторону", резюмировал Песков.
Ранее в Сети тиражировали вбросы о присоединении Белоруссии к России. Особенно педалировали тему на Украине - от троллей до журналистов.
Подпишитесь на нас
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 22:54
|
25 декабря 2018, 06:24
|
23 декабря 2018, 12:09
|
26 декабря 2018, 17:39
|
25 декабря 2018, 03:09
|
29 декабря 2018, 06:28
|
25 декабря 2018, 15:54