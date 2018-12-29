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В Кремле дали ясный ответ о "присоединении Белоруссии к России": "Есть вещи определённые, которые прописаны"

29 декабря 2018, 17:39  •  121 • Политика
Дмитрий Песков ответил на слухи о "присоединении Белоруссии к России". Представитель Кремля подчеркнул: "Есть вещи определённые, которые прописаны", все они зафиксированы в документе 1999 года выпуска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слухи об объединении России и Белоруссии. Представитель Кремля призвал говорить фактами. Речь идет именно о Союзном государстве. Обязательства в рамках союза были прописаны в 1999 году. Тогда появился документ, "на основе которого мы и стали Союзным государством России и Беларуси".
"Там есть вещи определённые, которые прописаны - и в фискальных делах", - сказал Песков.
Никто не говорит о присоединении Белоруссии к России. В то же время, действительно, Москва и Минск продолжают движение навстречу друг другу, но это "не движение в одну сторону", резюмировал Песков.
Ранее в Сети тиражировали вбросы о присоединении Белоруссии к России. Особенно педалировали тему на Украине - от троллей до журналистов.

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