В Кремле дали универсальный ответ по инциденту с принудительной посадкой самолёта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с принудительной посадкой самолёта и задержанием разыскиваемого белорусскими властями сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу оговорился, что ничего не будет комментировать по самолёту Ryanair.

Речь идёт о принудительной посадке самолёта Ryanair, на котором летел разыскиваемый белорусскими властями сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В Кремле, по сути, дали универсальный ответ по данному инциденту, подчеркнув, что "существуют определённые международные авиационные правила" и "именно международные авиационные власти должны давать оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам".

Не стал Песков комментировать и противоречивые слухи о том, что за Протасевичем якобы следили представители спецслужб России. Такой информацией он не располагает.