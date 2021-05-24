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В Кремле дали универсальный ответ по инциденту с принудительной посадкой самолёта

24 мая 2021, 13:50  •  30 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с принудительной посадкой самолёта и задержанием разыскиваемого белорусскими властями сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу оговорился, что ничего не будет комментировать по самолёту Ryanair.
Речь идёт о принудительной посадке самолёта Ryanair, на котором летел разыскиваемый белорусскими властями сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
В Кремле, по сути, дали универсальный ответ по данному инциденту, подчеркнув, что "существуют определённые международные авиационные правила" и "именно международные авиационные власти должны давать оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам".
Не стал Песков комментировать и противоречивые слухи о том, что за Протасевичем якобы следили представители спецслужб России. Такой информацией он не располагает.

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