В Кремле дали универсальный ответ на угрозы США

Дмитрий Песков сформулировал универсальный ответ на угрозы США. Речь шла о санкциях, которые Штаты обещали ввести против России.

Как Россия будет отвечать на вероятные новые санкции США? Ответ на вопрос по просьбе журналистов дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что реакция на любые вводимые в отношении нас ограничения будет или зеркальной, или асимметричной, но в любом случае такой, "чтобы защитить собственные интересы".

Угрозы санкциями сначала звучали на фоне подготовки к встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. А затем и в ходе самих переговоров. Но что удивительно: тон во время разговора с Путиным Байден сменил - как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа велась в приемлемом формате. Однако в ходе публичных выступлений после переговоров Байден вновь вернулся к привычным для нас угрозам.

Как бы там ни было, Москва готова ко всему и ответит на любые происки, подчеркнул Песков. Так он прокомментировал и призыв Яна Бжезинского - сына Збигнева Бжезинского, построившего свою карьеру на ненависти к России. Экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил без предупреждения отключить Россию от SWIFT.