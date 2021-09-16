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В Кремле дали совет оштрафованным IT-гигантам
16 сентября 2021, 14:15 • 132 • Политика
В Кремле отреагировали на большие штрафы, которые суды в России назначили крупным IT-компаниям.
В Кремле прокомментировали большие штрафы, назначенные крупным IT-компаниям за нарушения законов страны.
- заявил в четверг, 16 сентября, представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о многомиллионных штрафах в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть.
Пресс-секретарь президента России пояснил, что "Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает".
По словам Пескова, "мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы".
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