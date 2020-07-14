В Кремле дали совет митингующим в защиту Фургала в Хабаровске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 14 июля, сообщил, что в Кремле знают о ситуации с акциями протеста в Хабаровске и понимают её. В то же время Песков напомнил, что обвинения в адрес губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предъявлены очень серьёзные, пишут РИА ФАН.

"Слава богу, что обошлось без эксцессов и провокаций, которые правоохранители обязаны пресекать", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, акции протеста в городе проходят в защиту губернатора, обвиняемого в организации убийства. Следователи продолжают работать над материалами уголовного дела. Сам Фургал вину не признаёт, однако в любом случае решение по делу может вынести только суд.

К слову, мэр Хабаровска сегодня отметил, что массовые акции протеста опасны в условиях распространения коронавируса. Люди ставят под угрозу свои жизни. Об этом же говорил и Песков, добавляя, что жителям города следует с бОльшим вниманием отнестись к своему здоровью.