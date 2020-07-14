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В Кремле дали совет митингующим в защиту Фургала в Хабаровске
14 июля 2020, 17:00 • 29 • Политика
В Кремле не исключили эпидемиологических последствий акций в Хабаровске. А также дали совет митингующим в защиту Фургала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 14 июля, сообщил, что в Кремле знают о ситуации с акциями протеста в Хабаровске и понимают её. В то же время Песков напомнил, что обвинения в адрес губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предъявлены очень серьёзные, пишут РИА ФАН.
"Слава богу, что обошлось без эксцессов и провокаций, которые правоохранители обязаны пресекать", - сказал Дмитрий Песков.
Напомним, акции протеста в городе проходят в защиту губернатора, обвиняемого в организации убийства. Следователи продолжают работать над материалами уголовного дела. Сам Фургал вину не признаёт, однако в любом случае решение по делу может вынести только суд.
К слову, мэр Хабаровска сегодня отметил, что массовые акции протеста опасны в условиях распространения коронавируса. Люди ставят под угрозу свои жизни. Об этом же говорил и Песков, добавляя, что жителям города следует с бОльшим вниманием отнестись к своему здоровью.
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