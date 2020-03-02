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В Кремле дали шанс Эрдогану: Встреча состоится, но только на нашей территории

02 марта 2020, 20:35  •  103 • В мире
В Кремле дали шанс Эрдогану. Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции состоится 5 марта, но только на нашей территории.
Как сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, контакты двух лидеров запланированы, в четверг Эрдоган прибудет в Москву с рабочим визитом.
Песков указал, что позиция Путина на переговорах по вопросу Сирии остаётся неизменной и последовательной. Россия привержена выполнению сочинских договорённостей, выступает за территориальную целостность САР и поддерживает Дамаск в борьбе с террористами.
"Позиция, собственно, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами", - сказал Песков журналистам.
При этом он добавил, что Москва придаёт большое значение взаимодействию с Анкарой.
Отношения России и Турции осложнились на фоне действий Анкары в сирийском Идлибе. По данным СМИ, турецкие военные пытались сбить сирийские и российские самолёты, а также неоднократно обстреливали силы правительственной армии Сирии.
В конце февраля в Идлибе погибло более 30 военных Турции в ходе авиаудара. Минобороны РФ указало, что турки находились в составе групп боевиков.

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