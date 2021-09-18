В Кремле дали разгадку тайны часов Путина во время онлайн-голосования

В Кремле дали разгадку тайны часов президента России Владимира Путина во время онлайн-голосования. Ответ оказался довольно простым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему у главы государства на часах стояла другая дата. На это обратили внимание интернет-пользователи. Просматривая ролик, в котором Путин участвует в онлайн-голосовании, они заметили, что на часах у президента стоит 10, а не 17 сентября.

В интернете тут же начали появляться различные теории, самой популярной из которых стала версия о "консерве". Люди предположили, что администрация президента записала ролик заранее, а потом выложила его в Сеть 17 сентября.

На деле же разгадка тайны часов Путина оказалась гораздо проще. Президент попросту не настраивал дату, так как не обращает на эту информацию внимания.

Просто у Путина не установлена дата на часах, он на неё не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата,

- рассказал Песков РИА Новости.

Отметим, что журналисты часто пытаются увидеть скрытый смысл в жестах политиков. Так, например, сотрудники СМИ постоянно обращают внимание на то, как президент России Владимир Путин щёлкает ручкой или мнёт лист бумаги. Они полагают, что таким образом глава государства выражает своё недовольство и раздражительность. А броши в виде животных и птиц на костюме главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной всегда пытаются интерпретировать в разрезе экономической ситуации в стране.