В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся

Дмитрий Песков прокомментировал данные об управлении США дронами при атаке на Хмеймим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 25 октября, оценил сообщения Минобороны России об участии в США в атаке на базу Хмеймим в Сирии. Напомним, ранее в министерстве сказали, что дронами, атаковавшими базу, управляли американцы.

Сказанное представителем министерства Песков назвал «тревожными данными».

«Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы..., соответствующий анализ будет проведен нашими военными», - добавил Дмитрий Песков.

В общем и целом, более подробные комментарии смогут предоставить лишь военные, добавил Песков.