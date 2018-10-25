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В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся

25 октября 2018, 17:24  •  130 • Политика
Дмитрий Песков прокомментировал данные об управлении США дронами при атаке на Хмеймим.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 25 октября, оценил сообщения Минобороны России об участии в США в атаке на базу Хмеймим в Сирии. Напомним, ранее в министерстве сказали, что дронами, атаковавшими базу, управляли американцы.
Сказанное представителем министерства Песков назвал «тревожными данными».
«Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы..., соответствующий анализ будет проведен нашими военными», - добавил Дмитрий Песков.
В общем и целом, более подробные комментарии смогут предоставить лишь военные, добавил Песков.

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