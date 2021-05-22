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В Кремле дали оценку санкциям перед встречей Путина и Зеленского
22 мая 2021, 10:30 • 101 • Политика
В Кремле дали оценку введённым президентом Украины Владимиром Зеленским санкциям против России во время активной подготовки Киева к возможной встрече с главой нашей страны Владимиром Путиным.
Накануне Зеленский ввёл в действие решение СНБО о бессрочном продлении масштабных санкций против граждан России.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, введение санкций против нашей страны "явно не в плоскости" подготовки встречи двух президентов.
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