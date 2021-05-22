В Кремле дали оценку санкциям перед встречей Путина и Зеленского

В Кремле дали оценку введённым президентом Украины Владимиром Зеленским санкциям против России во время активной подготовки Киева к возможной встрече с главой нашей страны Владимиром Путиным.

Накануне Зеленский ввёл в действие решение СНБО о бессрочном продлении масштабных санкций против граждан России.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, введение санкций против нашей страны "явно не в плоскости" подготовки встречи двух президентов.