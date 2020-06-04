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В Кремле чётко ограничили полномочия Сергея Собянина после заявления о масках

04 июня 2020, 15:55  •  51 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что маски не снимем до конца года и даже дольше. В Кремле чётко ограничили полномочия главы столицы России после заявления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 4 июня, прокомментировал прогноз мэра Москвы Сергея Собянина о вероятности ношения масок до конца года и даже дольше.
Фактически Собянин обещал, что в масках придётся ходить до создания рабочей вакцины. А когда будет создана вакцина, неясно. Дмитрий Песков поспешил ограничить заявление Сергея Собянина, напомнив, что говорить он может только о Москве и москвичах.
"Этой информацией обладает Сергей Семёнович применительно к Москве, - сказал представитель Кремля. - Применительно к стране специалисты констатируют положительную динамику".
Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня эксперты с осторожностью высказывают любые долгосрочные прогнозы. Таким образом, в Кремле дали понять Сергею Собянину, что его полномочия дальше Москвы не распространяются.

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