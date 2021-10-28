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В Кремле без прикрас высказались об обязательной вакцинации

28 октября 2021, 15:05  •  70 • Политика
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России. Пресс-секретарь Песков ответил на вопрос о введении обязательной вакцинации.
В Кремле прокомментировали возможное введение в стране обязательной вакцинации от коронавируса.
Пока никаких решений на этот счёт не принималось, смотрим дальше, как будет развиваться ситуация. Цифры изо дня в день меняются,
- заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока цифры по вакцинации в стране "не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние".
При этом в Кремле отметили, что в связи с объявлением нерабочих дней в стране "темпы вакцинации пошли вверх". В Кремле надеются, что после нерабочих дней эта тенденция не ослабнет.
Песков подчеркнул, что сама пандемия диктует жёсткие условия: "Эти условия просты: если человек не прививается, то он может умереть, ему будет некомфортно жить".
Информационная кампания - это как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и с учётом специфики подхода наших соотечественников к вакцинации.
В Кремле подчеркнули, что кампания по вакцинации продолжается: "Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведётся в разных сегментах. И в традиционных медиа, и в новых медиа. Никакого перезапуска нет. Кампания есть, и она будет продолжаться. Пока мы цели нашей не достигнем, пока не достигнем иммунного общественного барьера. Мы должны убедить всех".

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