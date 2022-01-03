В Кремль рвётся "архитектор" нового мира

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен до конца января встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в январе 2022 года провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает немецкое издание Bild. По данным источников журнала, новый канцлер ФРГ намерен установить с Москвой "качественно новые отношения".

При этом Шольц планирует сделать отношения с Москвой приоритетом своей внешней политики, несмотря на противодействие внутри коалиции. Также канцлер намерен "перезапустить" отношения с Россией по вопросам поставки газа и Украины.

Сенатор Алексей Пушков считает, что канцлер Германии Шольц "должен понимать, что мир не сводится к либеральным ценностям и зелёной энергетике - он более многообразен". В этом его отличие от "менее опытных коллег".

Если все его предшественники, начиная от социал-демократа Вилли Брандта и заканчивая христианской демократкой Ангелой Меркель, считали необходимым уделять особое внимание отношениям с Россией - значит, для этого есть серьёзные основания. Тем более сейчас, во время двух одновременных кризисов - газового и украинского,

- написал в своём Telegram-канале Алексей Пушков.

По мнению сенатора, решение Шольца "взять отношения с Россией под личный контроль - решение верное: это не просто внешняя политика, это выстраивание архитектуры современного мира".