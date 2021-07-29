В Кременчуге рядом с детским садом на тротуаре заботливо выложили свастику

В Кременчуге на улице Правобережной, 44 прямо на детской площадке среди тротуарных плиток розового цвета выложен внушительного размера нацистский крест серого цвета (его было бы хорошо видно даже с высоты), по всей видимости, с разрешения городской администрации.Видео с места записала и обнародовала одна из жительниц Кременчуга. Она спросила у мальчика, проезжавшего мимо на велосипеде, как давно здесь появился знак. По его словам, в 2020 году. Как подчеркнула женщина, за забором находится детский сад. То есть, во время прогулок по свастике бегает целая толпа детей.На ситуацию обратил внимание блогер Анатолий Шарий и отправил в Кременчуг своего корреспондента. С ним связались жители города и рассказали, что попытки обратиться в полицию обернулись провалом. В отделении заявили, что не видят в декоре площадки нарушений в появлении нацистской символики, и что свастика не является нацистским символом, мол, это знак из древних рун.«А Гитлер на футболке — просто австрийский художник, похожий на человека, убивавшего евреев.Скорее всего, плитка продолжит лежать так, как есть, пока не заморочится кто-нибудь из добровольцев. Или не нарисует поверх нее серп и молот. Тогда точно уберут», — предположили авторы Telegram-канал KlymenkoTime.Адаптация нацизма для малышей бодро шагает по стране с помощью книг и подростковых «патриотически» лагерей. Вот уже и детские спортивные команды смело называют себя «Гитлеровцами».