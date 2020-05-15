В Красноярске руководителя агентства по управлению госимуществом подозревают в протекционизме при проведении торгов

Сообщение о том, что под занавес 2019 года руководитель краевого агентства по управлению госимуществом Валентин Вернер якобы обеспечил победу на торгах своей очень близкой знакомой, появилось на информационном портале Babr24 com. В результате сделки молодая телеведущая одной из красноярских телекомпаний стала, фактически, единственной участницей - и как следствие, победительницей - торгов по продаже нежилого помещения в одном из респектабельных районов краевого центра. Соответствующую запись можно найти на официальном сайте агентства.

Конечно, формально участников было больше. Но никто из них, кроме молодой дамы, которую называют знакомой руководителя агентства, недавно, судя по фото в соцсетях, посетившей с ним Таиланд, не пожелал взять объект по цене почти в четыре раза ниже рыночной. Опрошенные эксперты в сфере недвижимости, поражаясь очевидной фиктивности сделки, в один голос утверждают о ее протекционистском характере.

По имеющимся данным, управление губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений пытается запустить проверку данного факта, но замначальника отдела Игорь Брюханов «Нашей Версии» эту информацию не подтвердил. Впрочем, неофициально ее подтвердили в силовых структурах.

Источники же близкие к главе территории утверждают, что наличие какого-либо мелкого грешка не является серьезным препятствием для работы в губернаторской команде. Напротив, дескать, это обстоятельство обеспечивает беспрекословное послушание и лояльность к первому лицу. Не принимая всерьез подобные заявления, следует признать, что нынешний кадровый состав высших эшелонов краевой власти, при ближайшем рассмотрении, безусловно, дает повод для горькой иронии.

К слову, по нашим данным, в настоящее время полиция расследует деятельность бывшего заместителя Вернера, а ныне главы ГПКК «Красноярский технический центр», Михаила Цынченко, которого якобы подозревают в реализации через аффилированные структуры подлежащего замене автотранспорта из парка краевой администрации по откровенно заниженным ценам. Естественно, с последующей продажей по рыночным. Есть сведения, что таких случаев могло быть не менее 30. И если в результате проверки подозрения получат подтверждение, то незамысловатость и уверенность в безнаказанности, с которыми совершалось обогащение за счет госсобственности, достаточно точно будут отражать степень деградации власти в географическом центре России.

А борьба с коррупцией, несмотря на многочисленные надстройки, так и не покинет декларативную область ее проведения.

«Наша Версия-Сибирь»

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