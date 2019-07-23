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В Краснодарском авиаучилище имени Серова в третий раз отбирают будущих летчиц

23 июля 2019, 10:24  •  49 • В России

Третий год подряд у ворот Краснодарского летного училища с документами в руках не парни и не их тревожащиеся родители, а девчата с косичками. Тонкие, звонкие, мечтающие о небе. И не просто пассивно вздыхающие, а готовые действовать. В 2017 году перед десятками барышень, забрасывавших письмами Министерство обороны и лично Сергея Шойгу, распахнулись заветные двери. Впервые в новейшей истории России открылся прием девушек в легендарную «летку». Из сотен претенденток на курс набирают всего 15.

Среди тестов – проверка на стрессоустойчивость, оперативность, память, логику и самое главное - на выносливость к перегрузкам.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Дисциплина со школьной скамьи

Большинство из них еще вчера сидели за школьной партой, но гражданскому вузу предпочли военное училище. 17-летняя Валерия Врагалева прилетела с другого конца страны - из Находки. Стать летчицей ее вдохновила… курсантка из первого набора Алла Самкова. Та самая девушка с косой, что задавала вопрос об освоении разных родов авиации президенту во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Курсантка Алла Самкова спросила, почему девушек не сажают за штурвал штурмовых или истребительных самолетов.

- К самолетам я неравнодушна давно. Но думала, что после школы пойду в стюардессы или в диспетчеры, - вспоминает Валерия. - Но потом объявили набор девушек в летное училище. Первых курсанток показывали по всем каналам, рассказывали об их успехах, их жизни. Алла на фоне других выделялась, такая активная. Я и решила тоже попробовать поступить.

Несмотря на то, что семья Валерии находится почти за тысячи километров, родные ее поддерживают. А к дисциплине приучили еще в школьные годы.

- Я училась в кадетском классе МЧС на другом конце города, каждый день добиралась туда больше часа. С того времени привыкла рано просыпаться. К тому же во время обучения у нас были и построения, и строгие наказания. Например, если кто-то получает «двойку», то отдуваемся всем классом. 40 минут физкультуры вне очереди, - улыбается Валерия.

С помощью барокамеры специалисты выяснят, кому давать путевку в небо, а кому – нет.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Солнце мечтает покорить небо

А этой голубоглазой девушке предлагают сразу бороздить просторы Вселенной.

- С такой фамилией надо не в летное поступать, а в Роскосмос! - едва услышав имя абитуриентки, говорят инструкторы в краснодарском авиаучилище.

19-летняя Кристина Солнце из Тольятти все же хочет освоить летное дело.

- В 16 лет после победы в олимпиаде по ракетно-космической технике я прошла отбор в инновационно-профильную смену лагеря «Артек». Помню, как мы конструировали самолет, а вокруг меня мальчишки спорят, что улучшить, что убрать. Я попыталась включиться в эту тему и в какой-то момент поняла - мне интересно авиадело. А позже захотелось понять, каково это управлять такой огромной техникой, захотелось иметь крылья за спиной, - говорит Кристина.

Кстати, девушка - одна из немногих абитуриенток, которая успела посидеть за штурвалом самолета, правда, тренировочного.

- Я раньше управляла подобными симуляторами. Но здесь столько датчиков! Кабина, как настоящая. А благодаря экрану создается ощущение, будто ты, действительно в небе. В очередной раз поняла, что очень хочу летать, - делится впечатлениями девушка. - Я, кстати, еще в прошлом году могла подать документы, но узнала, что меня не возьмут из-за неправильного прикуса. Целый год его исправляла и вот я здесь.

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Кристина раньше управляла подобными симуляторами, а вот за штурвалом настоящего самолета еще не побывала.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«У меня стальной характер!»

А вот терпению 21-летней Анны Макаровой из Омска можно только позавидовать. Пробиться в военное училище она пытается уже в третий раз.

- Когда отбор только открыли, я приехала поступать, но в пути сильно заболела. Во время бега мне банально нечем было дышать - в итоге я провалила сдачу зачетов по физподготовке. А в 2018-м меня отсеяли из-за 4-й группы профотбора, грубо говоря, профнепригодна я оказалась, - рассказывает Анна. - Но сдаваться не в моих правилах.

Девушка пересдала ЕГЭ и улучшила свои результаты, стала больше заниматься спортом, открыла для себя парашютный спорт и даже успела полетать на самолете, правда, пока в качестве второго пилота.

Анна пытается пробиться в военное училище уже в третий раз.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Прыгнуть с парашютом хотела давно, но из-за того, что на нашем аэродроме в Омске были сломаны самолеты, не получалось. Когда вернулась домой после неудачной попытки поступить, их наконец-то починили. Так я и прыгнула в первый раз. Позже записалась в спортгруппу - сейчас за плечами 18 прыжков, - продолжает девушка. - А еще мне удалось полетать на реактивном учебном самолете Л-29. Вместе с пилотом мы выполняли полупетлю, «бочку», пикирование. Без противогрузочного костюма, казалось, кости хрустнут. Но ощущения от полета невероятные. Понять их можно, лишь взлетев в небо.

В семье летчиков у Анны нет, да и сами родители девушки не в восторге от решения дочери связать свою жизнь с авиацией. Оно и понятно – переживают, говорят – «дело это все-таки не женское». Но девушка без самолетов свое будущее не видит. Причем пробовать свои силы хочет в военно-транспортной авиации.

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В заключение девушки сдадут пресс, стометровку и километровый кросс.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Осенью Ане - 22 года. И в 2020-м поступить в «летное» она уже не сможет из-за возраста. На всякий случай девушка подала документы в гражданские вузы, но все же оригиналы привезла в Краснодар.

- У меня стальной характер, - говорит омичка. – На этот раз поступлю.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Первые два набора сейчас активно осваивают азы авиадела. К слову, сложностей в обучении у девушек-курсанток не возникло. Ни одна не была отчислена, ни одна не сбежала назад «на гражданку». Пока, правда, учатся летать лишь в теории. За штурвал они сядут в конце третьего курса.

Девчонки мечтают об истребительной, штурмовой и даже бомбардировочной авиации.

- У девчонок, действительно, есть мотивация. С августа они начнут углубленно проходить медицинский осмотр для дальнейшей реализации их мечты – попасть в различные виды авиации, - говорит начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища генерал-майор Сергей Румянцев. – Сейчас вносятся изменения в программу обучения. С марта 2020 начнем полеты на турбовинтовом самолете DA42T, который предназначен для первоначального обучения. Мы дадим девчонкам порядка 20 часов на этом типе.

РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ

Всех поступивших девушек готовят для военно-транспортной авиации ВКС. Но попробовать себя они смогут и в других видах авиации. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время последней «Прямой линии». Алла Самкова задала вопрос - можно ли «девичьей эскадрилье» летать на других видах самолетов?

– Единственно, я бы попросил вас подумать насчет штурмовой авиации, потому что нагрузки там невероятные, – пояснил Владимир Путин. - Сначала надо освоить другие виды авиации, а потом уже переходить к штурмовой. Но никаких ограничений для девушек в армии нет.

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