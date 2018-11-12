В Краснодаре задержали агента украинской разведки по кличке «Вова»

В Краснодаре поймали украинского шпиона Юрия Пермякова. Оказалось, что у простого таксиста «Вовы» масштабные задачи: в СБУ ему дали задание следить за передвижениями российской военной техники.

- Меня завербовали на подконтрольной Киеву части Луганской области в 2015 году, - рассказал сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю.

Работая перевозчиком, Пермяков часто бывал в России.

- Разные пассажиры, разная информация, - признается шпион.

В непринужденной беседе он выяснял, для своих хозяев главное - где сконцентрирована мощь российского вооружения на юге России.

- Ничего более-менее значимого выяснить ему не удалось, - пояснил "КП" - Кубань" источник в ведомстве. - Иначе были бы неприятности.

После того как таксист «Вова» во всем сознался и пошел на сделку со следствием, его отпустили обратно на Украину. Правда, с единственной оговоркой - въезд в Россию теперь для него закрыт.

- По уголовному законодательству нашей страны, этот человек раскаялся, - объяснили "Комсомолке" в УФСБ, - а значит, не представляет для ее безопасности никакой угрозы.

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