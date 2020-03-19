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В Краснодаре впервые в истории современной России прошел первый учебный полет курсантов-летчиц

19 марта 2020, 21:00  •  46 • В России

Разбор пилотов

- Курсант Попкова на медицинский контроль прибыла! Аппетит и сон не нарушены! - уверенно говорит рыжеволосая красавица.

Она, как и девять других девушек, учащихся 3 курса Краснодарского авиаучилища, встала ранним утром. К четырем часа красавицы были как штык. Оно и понятно - предстоял сложный, но особенный день. Первые взлет и посадка.

Если медик заметит малейшие признаки недомогания, пилота могут попросту отстранить от рейса.Фото: Александр Харланов

Театр, как известно, начинается с вешалки, а рабочий день летчика – с врача. Обычно в санчасть курсанты обращаются, когда чувствуют себя плохо, но сегодня - медосмотр.

Врач встречает девушек в кабинете с бесконтактным термометром в руках - 5 секунд и сразу цифры на экране. Далее медик интересуется самочувствием, измеряет давление и пульс. Перед рейсом необходимо хорошо выспаться, чтобы быть физически и психологически готовым.

Если медик заметит малейшие признаки недомогания, пилота могут попросту отстранить от рейса. Но наши курсантки готовы, как пионеры. После окончания осмотра они подписывают допуск на свой первый в жизни полет. Но прежде возвращаются в класс.

Как дела в воздухе

Прежде, чем отправиться на аэродром, курсантки вместе с инструкторами обсуждают все моменты предстоящего полета: маршрут, зоны турбулентности (пилотируют-то на высоте 1500 метров) и возможные форс-мажоры.

Прежде, чем отправиться на аэродром, курсантки вместе с инструкторами обсуждают все моменты предстоящего полета. Фото: Минобороны России.

Обязательно на такие разборы приходит метеоролог, который сообщает прогноз погоды по маршруту полета. Девчонкам повезло - несмотря на бодрящие отметки на термометре, сильного ветра нет. Да и дождь моросил недолго, словно на удачу.

Уж сколько раз они прокручивали этот момент в своей голове. И вот мечты воплотились в реальность. Свой путь в небо третьекурсницы, выбравшие военно-транспортную авиацию», начинают с многоцелевого двухмоторного самолета Л-410, он же «Чебурашка», «Турболет» или просто «Элка».

Предназначена машина для перевозки 19 пассажиров и груза. Что интересно, он может совершать посадку и взлет на коротких грунтовых взлетно-посадочных полосах. Но инструкторы говорят - если начинающий пилот освоил управление Л-410, в дальнейшем с легкостью пересядет на самолет и больших размеров.

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Перед первым полетом девчонок напутствовал начальник авиационного училища, генерал-майор Сергей Румянцев.Фото: Александр Харланов

- Вы успешно сдали экзамены по конструкции и эксплуатации летательного аппарата, выполнили учебно-тренировочные парашютные прыжки, прошли тренировки в кабине самолета. И вот наступил долгожданный первый день полетов, - напутствовал курсантов начальник авиационного училища, генерал-майор Сергей Румянцев. - Первый полет для курсанта - это не рядовое событие, а целая веха в жизни будущего летчика.

Свой путь в небо третьекурсницы начинают с многоцелевого двухмоторного самолета Л-410.Фото: Александр Харланов

Л-410 не предусматривает сложного пилотажа. Но все же первые упражнения девушки выполнили - они заходили на виражи, осуществляли крен. На протяжении всего полета им помогал инструктор. Воздушный урок длился около 40 минут, хотя для тех красавиц, кто был в воздухе, время пролетело быстро.

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Оказавшись в кабине, девушки поняли - они в своей стихии. Фото: Минобороны России.

- Мы так долго ждали этот день! Приятно оказаться первой, - делится впечатлениями от первого полета курсант Алла Самкова. - Перегрузок, как таковых не ощутила, словно, ехала пассажиром в обычном самолете. Особых сложностей для меня не было, все логично. Осваиваем потихоньку самолеты, нам, к счастью, не все сразу дают, каши в голове нет. Но я точно и дальше хочу летать на транспортнике!

Уверенности девушек можно только позавидовать.

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Воздушный урок длился около 40 минут.Фото: Александр Харланов

- Я переживаю больше, чем они! - признается «Комсомольской правде» - Кубань» генерал-майор Сергей Румянцев. - Хотя ту подготовку, которую нашим девушкам дали, они прошли не хуже, а, может, даже лучше, чем строевые летчики. Испытания в центрифуге с перегрузкой 5g (вес тела в данных условиях увеличивается в пять раз по сравнению с исходным - Авт.) не из легких, но они с этой задачей справились очень хорошо.

Эмоций после первого полета было много. Фото: Минобороны России.

Прежде, чем девушки смогут самостоятельно поднять самолет в воздух, им предстоит совершить более 50 вылетов с налетом более 15 часов. Первая летная практика продлится у них в течение 4 месяцев.

- Этот полет был ознакомительный. Сегодня для девушек важно было почувствовать себя за штурвалом, понять самолет, его управляемость, - говорит «КП» - Кубань» командир звена, летчик-инструктор Алексей Пехотин. - И самое главное - укрепиться в своем решение овладеть техникой пилотирования и посвятить свою жизнь авиации.

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