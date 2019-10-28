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В крахе дела о перевале Дятлова виноват... Путин: Шведская газета спутала карты всем конспирологам, сказав о "закрытых архивах"

28 октября 2019, 11:09  •  36 • Политика
Шведская газета Dagens Nyheter спутала карты всем конспирологам, сказав о "закрытых архивах" и превратив расследование о гибели группы Дятлова в политический пасквиль. В материале говорится, что ни советские власти, ни современные российские власти не работают над делом. И виноват во всем Путин... Словом, интересующиеся реальным расследованием вряд ли будут довольны, зато политические шефы обрадуются.
Шведская газета Dagens Nyheter выпустила большой материал о перевале Дятлова - дела о гибели туристов, произошедшей десятки лет назад, и "российской тайне, которую так и не разгадали". В тексте анализ уже вышедших в России сюжетов и статей сдобрен политическими заявлениями. Например, о советском времени:
"Общедоступных карт этого региона не было, как часто случалось в советском обществе, где доступ к картам вообще был ограничен".
Или о современной России:
"...независимое следствие теоретически могло бы приоткрыть завесу тайны над делом дятловской экспедиции. Едва ли это произойдет, пока Россией правит режим Путина".
На этом оригинальничать автор материала прекращает. И рассказывает о деталях, которые, возможно, кем-то подзабыты и в России, и уж наверняка большинству не известны в Швеции. Журналисты отмечают, что руководитель предварительного расследования Лев Иванов в 1990-е годы обращался через газету к президенту Борису Ельцину с просьбой восстановить расследование, полагая, что уроженец Екатеринбурга захочет помочь своим уральцам. Не захотел. Все мы знаем, что расследование из-за большого внимания общества и беспокойства близких возобновили в наше время - при Путине. Но журналисты на этом не акцентируют внимание. Просто продолжают повествование, отмечая, что после смерти Иванова его дочь сообщила о пленке из фотоаппарата одного из участников группы Дятлова, которую папа хранил всю жизнь. Ее она передала в фонд памяти туристов. А в беседе с "Россией-24" позже добавила:
"Единственное, что папа говорил насчет дела Дятлова, это то, что у него есть семья и он должен думать о ее будущем".
В материале автор будто бы сам себе противоречит. Сначала говорит, что советские власти "прятали или уничтожали информацию". А затем пишет, что наверняка какие-то доказательства до сих пор "пылятся в закрытых архивах". В завершение статьи "крест" ставится и на новом расследовании. Заранее отмечается, что следователи не стремятся раскрыть правду. Чем вызван такой жгучий интерес шведского издания к расследованию дела Дятлова именно сейчас, неясно. Ведь до окончания свежей прокурорской проверки еще много времени - ранее сообщалось, что выводы будут сделаны к концу 2019-го - началу 2020 года.
Перевод материала приводит "ИноСМИ".

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