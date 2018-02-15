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В КПРФ раскол: Грудинин и Зюганов сцепились из-за отношения к Михаилу Горбачеву

15 февраля 2018, 22:54  •  429 • Политика
Сторонники кандидата в президенты опасаются, что это помешает ему набрать сколько-нибудь серьезное количество голосов.
Павел Грудинин поссорился с Геннадием Зюгановым из-за разных оценок роли в истории нашей страны последнего генсека КПСС Михаила Горбачева. Спор кандидата в президенты и главы партии коммунистов возник во время их последней встречи.
Геннадий Зюганов традиционно считает Горбачева предателем и лицемером. Однако для Грудинина, как выяснилось, первый и последний президент СССР является практически примером для подражания.
Сторонники кандидата от КПРФ в своих комментариях в соцсетях выражают озабоченность неожиданным конфликтом двух значимых для них фигур, ведь до выборов президента России остается всего месяц. Некоторые иронизируют, что для нейтрализации конфликта коммунистам надо "реабилитировать" Горбачева.

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