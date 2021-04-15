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В КПРФ провели совещание после появления видео о смене власти в партии

15 апреля 2021, 19:15  •  61 • Политика
КПРФ провела совещание с главой партии Геннадием Зюгановым после появления видео, на котором обсуждается смена власти в партии. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что мероприятие стало внеплановым, участие в нем приняли лидер партии Геннадий Зюганов, депутат Юрий Афонин и экс-губернатор Иркутской области КПРФ Сергей Левченко.
Беседа продолжалась на протяжении часа, после этого Левченко покинул совещание в сопровождении пресс-секретаря Зюганова Александра Ющенко. Сам он никак не прокомментировал встречу.
«Какая ситуация, какая запись? Знаете, в интернете сколько видеозаписей», — заявил Ющенко, призвав адресовать все вопросы к героям видеозаписи.
Накануне в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлена встреча депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с Левченко. В ходе беседы они обсуждали смену власти у аппарата КПРФ и планы по устранению зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, которого считают возможным преемником Геннадия Зюганова на посту председателя партии.
Предположительно, запись была сделана в июне 2020 года. Исходя из разговора политиков, кандидатурой Афонина они не были удовлетворены.
Строя планы по смещению Афонина с поста зампреда ЦК партии, Рашкин и Левченко рассмотрели вариант обращения к Навальному, который проводит расследования о якобы грехах представителей власти.
Сам Рашкин не стал отвечать на вопросы журналистов о появившемся видео.
7 апреля депутат Николай Килин, покинувший фракцию КПРФ в Йошкар-Олинском городском собрании, рассказал о проблемах внутри партии. По его словам, руководством партии «движут политиканство, популизм, приверженность двойным стандартам». Он указал на отсутствие духа товарищества среди коммунистов и напомнил, что по всей стране представители политической силы объявляют о выходе из фракции.

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