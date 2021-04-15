В КПРФ провели совещание после появления видео о смене власти в партии

КПРФ провела совещание с главой партии Геннадием Зюгановым после появления видео, на котором обсуждается смена власти в партии. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что мероприятие стало внеплановым, участие в нем приняли лидер партии Геннадий Зюганов, депутат Юрий Афонин и экс-губернатор Иркутской области КПРФ Сергей Левченко.

Беседа продолжалась на протяжении часа, после этого Левченко покинул совещание в сопровождении пресс-секретаря Зюганова Александра Ющенко. Сам он никак не прокомментировал встречу.

«Какая ситуация, какая запись? Знаете, в интернете сколько видеозаписей», — заявил Ющенко, призвав адресовать все вопросы к героям видеозаписи.

Накануне в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлена встреча депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с Левченко. В ходе беседы они обсуждали смену власти у аппарата КПРФ и планы по устранению зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, которого считают возможным преемником Геннадия Зюганова на посту председателя партии.

Предположительно, запись была сделана в июне 2020 года. Исходя из разговора политиков, кандидатурой Афонина они не были удовлетворены.

Строя планы по смещению Афонина с поста зампреда ЦК партии, Рашкин и Левченко рассмотрели вариант обращения к Навальному, который проводит расследования о якобы грехах представителей власти.

Сам Рашкин не стал отвечать на вопросы журналистов о появившемся видео.

7 апреля депутат Николай Килин, покинувший фракцию КПРФ в Йошкар-Олинском городском собрании, рассказал о проблемах внутри партии. По его словам, руководством партии «движут политиканство, популизм, приверженность двойным стандартам». Он указал на отсутствие духа товарищества среди коммунистов и напомнил, что по всей стране представители политической силы объявляют о выходе из фракции.