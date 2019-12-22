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В КПРФ объяснили фразу Зюганова о выборах президента
22 декабря 2019, 01:39 • 61 • Политика
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фраза лидера КПРФ Геннадия Зюганова о досрочных президентских выборах - не догма или точный прогноз, она была сказана на внутренней конференции для мобилизации народно-патриотических сил, которые "должны быть готовы ко всему". Об этом заявил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы КПРФ и пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.
"Народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и досрочным выборам [президента]. Это была внутренняя конференция, которая мобилизовала народно-патриотические силы. Никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент <...> Это предположение для мобилизации, что народно-патриотические силы должны быть готовы ко всему, это не догма и не точный прогноз, это вероятное развитие ситуации в частности", - пояснил Ющенко.
Он напомнил, что лидер КПРФ ранее неоднократно озвучивал мнение о "проваленном правительством" послании президента и критиковал принятый "бюджет стагнации". По словам Ющенко, "экономический кризис может перерасти в политический, а политический кризис происходит совершенно внезапно".
Зюганов, открывая в субботу конференцию "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа?", не исключил возможности досрочных президентских выборов. "Мы уже в конце января - в феврале должны провести мощный форум патриотических сил, где утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия. И уверенно двигаться на выборы и в сентябре думские, и я не исключаю, что могут быть досрочные и президентские выборы", - обратился лидер КПРФ к соратникам. Ющенко подчеркнул, что Зюганов не называл предполагаемой даты досрочных выборов, "он просто сказал, что не исключает, что выборы могут быть раньше 2024 года".
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