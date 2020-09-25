Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

В Костромской области на выборах победил водитель автобуса

25 сентября 2020, 01:30  •  79 • Политика
На выборах главы Сусанинского муниципального района победил кандидат, который до этого был водителем общественного транспорта. Об этом телеканалу РЕН ТВ 24 сентября сообщил председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Костромской области Александр Плюснин.
«Наш кандидат Сергей Давыденко успешно победил на выборах в Сусанинском муниципальном районе, несмотря на то что являлся водителем общественного транспорта. Это говорит о том, что люди сегодня требуют перемен, сегодня приходят к власти те люди, которые работают на земле, которые знают все проблемы местных жителей и готовы их реализовывать, будучи в должности главы муниципального района», — отметил Плюснин.
По данным ЦИК, Давыденко набрал 53,57%, тогда как его оппонент, Сергей Журавлев — 43,87%.
Ранее в этот же день в Костромской области женщина, работавшая уборщицей в администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Она отметила, что была только техническим кандидатом и не знает, чем занимается глава поселения, пишет «Газета.ру».
Кроме того, в четверг президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами регионов указал, что трехдневное голосование всех уровней в стране позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 23:40
"Всё идёт к майдану": Первые шаги "чёткого плана" США и ЕС по свержению Лукашенко уже сделаны
24 сентября 2020, 23:40
Лукашенко спровоцировал раскол в Европе: Против разрыва с Минском выступили сильные игроки - эксперт
24 сентября 2020, 23:40
После намёка на возврат Навального в Россию немецкий фонд сделал заявление: "Господин очень слаб"
24 сентября 2020, 23:40
На Украине назвали условие ввода российских войск в Белоруссию
25 сентября 2020, 01:30
Познер оценил последствия победы Трампа на выборах
25 сентября 2020, 01:30
В Костромской области на выборах победил водитель автобуса
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 00:30
«Не утруждают себя в необходимости отвечать на вопросы»: Лавров назвал «несуразными» ...
25 сентября 2020, 01:30
Познер оценил последствия победы Трампа на выборах
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 01:30
Польша готова уничтожить экологию назло России? Балтийский проект Варшавы признали оп...
25 сентября 2020, 01:25
«Избавимся от бюллетеней»: почему Трамп отказался гарантировать мирную передачу власт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.