В Костромской области на выборах победил водитель автобуса

На выборах главы Сусанинского муниципального района победил кандидат, который до этого был водителем общественного транспорта. Об этом телеканалу РЕН ТВ 24 сентября сообщил председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Костромской области Александр Плюснин.

«Наш кандидат Сергей Давыденко успешно победил на выборах в Сусанинском муниципальном районе, несмотря на то что являлся водителем общественного транспорта. Это говорит о том, что люди сегодня требуют перемен, сегодня приходят к власти те люди, которые работают на земле, которые знают все проблемы местных жителей и готовы их реализовывать, будучи в должности главы муниципального района», — отметил Плюснин.

По данным ЦИК, Давыденко набрал 53,57%, тогда как его оппонент, Сергей Журавлев — 43,87%.

Ранее в этот же день в Костромской области женщина, работавшая уборщицей в администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Она отметила, что была только техническим кандидатом и не знает, чем занимается глава поселения, пишет «Газета.ру».

Кроме того, в четверг президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами регионов указал, что трехдневное голосование всех уровней в стране позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.