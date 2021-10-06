Журналисты отыскали в Коста-Рике самого настоящего Ельцина. Ему 29 лет, и он понятия не имеет, кто такой Путин, зато обожает футбол.

Один из игроков футбольной сборной Коста-Рики носит необычное имя - Ельцин. Оказывается, в этой стране детям часто дают имена в честь знаменитых людей, и при этом родителям неважно, что имя вообще-то на самом деле может быть фамилией.

Мальчик родился в 1992 году, когда о Борисе Ельцине знал практически весь мир. Родители, недолго думая и мало что понимая в политике, решили наградить сына таким громким и популярным именем. Тогда они и представить себе не могли, что именно Борис Ельцин доведёт до развала самую могущественную страну в мире, а её народ сделает нищим.

Так или иначе, сегодня Ельцину Техеде - именно так зовут спортсмена - уже 29 лет. С детства он увлекался футболом, а теперь играет за сборную своей страны.

Несколько лет назад Ельцин дал интервью русскому изданию "Спорт-Экспресс", в котором признался, что он не единственный костариканец с таким необычным именем. Правда, о самом Борисе Ельцине спортсмен почти ничего не знает - только то, что он был президентом России.

Футболист даже не смог ответить на вопрос, кто сейчас занимает пост президента России. Когда Ельцину назвали фамилию Владимира Путина, тот замялся и сказал, что "кое-что слышал о нём". Впрочем, юноша пообещал в ближайшее время восполнить пробел и изучить историю России, а также биографии её президентов.