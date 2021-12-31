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В Косове приняли скандальное решение в отношении представителя ООН из России
31 декабря 2021, 18:10 • 57 • Политика
В Косове сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата. О скандальном решении заявила так называемый министр иностранных дел.
Сотрудник миссии ООН из России был провозглашён властями Косова персоной нон грата. О решении сообщила так называемый министр страны Доника Гермала. Она отметила, что требование о статусе для представителя из России выдвинул премьер республики Альбин Курти.
Причиной подобного политизированного решения представители Косова назвали "вредную деятельность" представителя России, которая якобы "нарушает национальную безопасность республики".
Как известно, Республика Косово образовалась в 1999 году в результате вооружённого противостояния албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии, а также полиции Сербии. В конечном счёте это привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашённую республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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