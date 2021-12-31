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В Косове приняли скандальное решение в отношении представителя ООН из России

31 декабря 2021, 18:10  •  57 • Политика
В Косове сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата. О скандальном решении заявила так называемый министр иностранных дел.
Сотрудник миссии ООН из России был провозглашён властями Косова персоной нон грата. О решении сообщила так называемый министр страны Доника Гермала. Она отметила, что требование о статусе для представителя из России выдвинул премьер республики Альбин Курти.
Причиной подобного политизированного решения представители Косова назвали "вредную деятельность" представителя России, которая якобы "нарушает национальную безопасность республики".
В то же время я оповестила компетентные органы о реализации данного решения. Структуры Республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и её сателлитов в регионе, цель которых - подрыв достижений Косова и наших партнёров, в первую очередь - США, НАТО и ЕС, - написала Доника Гермала.
Как известно, Республика Косово образовалась в 1999 году в результате вооружённого противостояния албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии, а также полиции Сербии. В конечном счёте это привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашённую республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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