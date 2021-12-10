В кортеже Зеленского обнаружили машину с "кенгурятником" - СМИ

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Служба охраны лидера Незалежной соорудила конструкцию для тарана людей

Президентский гараж Владимира Зеленского несколько трансформировался. На это обратило внимание украинское издание "Страна.ua".

"Появился автобус охраны с элементом для тарана людей", – говорится в публикации.

Журналист описал кортеж лидера нации, который недавно попался ему на глаза. Он состоял из четырех автомобилей. Во главе кавалькады ехал Volkswagen с синими госномерами и маячком на крыше, за которым следовала машина пана Зеленского.

Издание отмечает, что экс-комик пересел с самого нового представительского седана Mercedes на такую же авто, только с кузовом более ранней модификации. Кортеж замыкали два микроавтобуса с сотрудниками президентской охраны. Именно на бампере одного из автомобилей сопровождения была замечена металлическая конструкция, предназначенная для защиты корпуса машины при столкновении.

"Такая деталь изначально была придумана американскими фермерами, чтобы защититься от крупных животных на пастбищах", – пишет автор.

По его словам, свое название "кенгурятник" машина получила после того, как ее взяли на вооружение австралийские автомобилисты. А все потому, что они часто сталкивались на дорогах с этими животными.

Напомним, в июле 2019 года кортеж Зеленского угодил в неприятную историю – в Запорожской области сразу три президентских автомобиля столкнулись с колонной автобусов, в которых ехали возвращавшиеся с курорта дети. Два Volkswagen Touareg и микроавтобус службы безопасности лидера государства пытались ее обогнать. В итоге машины кортежа получили сильные повреждения, а один из автобусов вылетел в кювет.

