Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
Главная / Политика

В кортеже Зеленского обнаружили машину с "кенгурятником" - СМИ

10 декабря 2021, 20:25  •  177 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Служба охраны лидера Незалежной соорудила конструкцию для тарана людей
Президентский гараж Владимира Зеленского несколько трансформировался. На это обратило внимание украинское издание "Страна.ua".
"Появился автобус охраны с элементом для тарана людей", – говорится в публикации.
Журналист описал кортеж лидера нации, который недавно попался ему на глаза. Он состоял из четырех автомобилей. Во главе кавалькады ехал Volkswagen с синими госномерами и маячком на крыше, за которым следовала машина пана Зеленского.

Издание отмечает, что экс-комик пересел с самого нового представительского седана Mercedes на такую же авто, только с кузовом более ранней модификации. Кортеж замыкали два микроавтобуса с сотрудниками президентской охраны. Именно на бампере одного из автомобилей сопровождения была замечена металлическая конструкция, предназначенная для защиты корпуса машины при столкновении.
"Такая деталь изначально была придумана американскими фермерами, чтобы защититься от крупных животных на пастбищах", – пишет автор.
По его словам, свое название "кенгурятник" машина получила после того, как ее взяли на вооружение австралийские автомобилисты. А все потому, что они часто сталкивались на дорогах с этими животными.
Напомним, в июле 2019 года кортеж Зеленского угодил в неприятную историю – в Запорожской области сразу три президентских автомобиля столкнулись с колонной автобусов, в которых ехали возвращавшиеся с курорта дети. Два Volkswagen Touareg и микроавтобус службы безопасности лидера государства пытались ее обогнать. В итоге машины кортежа получили сильные повреждения, а один из автобусов вылетел в кювет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



177
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 07:00
"Корабль - лишь предлог": экс-сотрудник спецслужб США разоблачил провокацию с "Донбассом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокаци...
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпаден...
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.