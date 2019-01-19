В коррупции на Украине виноваты «москали» и Тимошенко

Предвыборный, по факту, девиз кандидата «номер один» в президенты Украины Петра Порошенко «Вера. Армия. Мова» не оправдывает возложенных на него надежд. Больше 9 тысяч дезертиров из ВСУ из зоны АТО не сильно поддерживают тезис о создании одной из самых сильных и, вообще, непобедимой армии в Европе. На мове до сих пор украинские чиновники (и бОльшая часть населения) изъясняется только во время официальных мероприятий, да и то, бывает, с ошибками. Томос несет в себе положительный заряд лишь небольшой части верующего населения. Более того, во время «томос-тура» по городам и весям Незалежной, который многие уже успели окрестить «предвыборным чесом», Порошенко стал попадать в неловкие ситуации.

То, понимаешь, ему самолично приходится выбивать телефон с включенной камерой из рук задающего вопрос активиста. Куда смотрела охрана, спрашивается, если это ее обязанности. Нет, понятно, все думали, что мужик селфиться будет, к ручке прикладываться, как это принято у проверенной и правильно организованной местной массовки. А он говорить что-то начал, вопрос задавать. Пришлось занимающему пост президента Украины Порошенко самолично ручкой приложиться.

А в Черкассах совсем неудобно получилось. Какой-то активист, пропущенный во внутреннее «зачищенное» охраной пространство решил спросить Порошенко: «Петр Алексеевич, а когда вы будете бороться с коррупцией?» нет, дурак, чтобы селфи сделать. И как прикажете гаранту выкручиваться? Как отвечать на такую наглость? (Як відповідати на таке нахабство?) Звичайно, мовою! (Конечно, на мове!) Порошенко сначала остолбенел, а потом выдал.

- Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа, - в переводе на русский ответил он и закончил с надрывом. - И пусть они услышат: «Слава Украине! Это вам ответ, пан провокатор».

Порошенко выбивает телефон.

Спрашивается, где тут про коррупцию? А нигде. Главное, шо мовою. И что «москальский провокатор» изобличен. Тот, правда, ответил, что он местный, а вовсе не москаль, такой же украинец, как и сам гарант, если не больше, что активист местной общественной организации и просто хочет, чтобы на Украине не было коррупции. Но это уже было неважно. Гарант его лично изобличил. Тем более, что сразу после этого он повернулся к пришедшим местным активистам и призвал совместно помолиться за Константинополь и Варфоломея.

Потому что больше ответить ему было нечего. Ведь, по странному совпадению, за день до того были озвучены успехи страны на фронте борьбы с коррупцией, для которой на Украине создали специальные государственные органы. В том числе, по инициативе США и их лоббистов в Киеве, Национальное Антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ). В НАБУ трудится около 700 человек, годовой бюджет организации свыше 860 миллионов гривен. И каковы же итоги деятельности борцов с коррупцией? За 2018-й год борцы с коррупцией из всех правоохранительных органов сумели вернуть государству 140 588 гривен и 30 копеек. Чуть меньше 5 тысяч долларов США.

На 2018-й год правительство Украины поставило задачу пополнить казначейство страны 4,7 млрд. гривен, изъятых у коррупционеров. Это только у коррупционеров. Итоги борьбы говорят сами за себя. Наверное, любой коррупционер на Украине бьется за каждый свой грошик буквально насмерть.

И вы хотите, чтобы Порошенко давал вот такие вот ответы на каверзные, явно подброшенные Кремлем вопросы? Да никогда!

Но вопрос-то от этого никуда не денется, вот в чем подвох. И Порошенко это прекрасно понимает. И вот уже, буквально на следующей встрече с общественностью города Золотоноша Петр Алексеевич, пусть и с запозданием, но ответил на вопрос про коррупцию на Украине. И, похоже, нашел для себя один из главных тезисов начавшейся выборной кампании. Оказывается, в росте коррупции на Украине виноват тот самый контракт с «Газпромом», который заключил некогда премьер Незалежной и нынешняя соперница Порошенко по президентским амбициям Юлия Тимошенко. Москали и Тимошенко. Или Юля и москали. От перемены мест, как говорится, ничего не меняется, если это не место лишения свободы.

- В 2017 году мы купили только четырнадцать млрд кубометров, а в 2018 - лишь десять млрд кубометров, а куда девались остальные сорок миллиардов кубометров? – спросил он риторически, отметив, что по контракту с «Газпромом» Украина брала на себя обязательства закупать ежегодно 50 млрд. кубов природного газа. И тут же и ответил сам себе. - На питание коррупции, которую нашими усилиями мы остановили в энергетическом секторе.

Логика выступления Порошенко проста. Не будет москалей и контракта с «Газпромом», не выберут главную соперницу на пост президента – не будет коррупции. Вуаля! И томос в помощь! И Андерс в допомогу!

По логике Порошенко, реально на Украину, получается поступали только 10 млрд. кубов, а коррупционеры, получается, присваивали и делили между собой оплату за мифические 40 млрд. кубов. Не сможешь же ты физически куда-то бесследно деть или выпустить в воздух столько газа. Вот только непонятно, как при той коррупции, порожденной москалями и Тимошенко, от которой стонало населения, оно платило за газ в восемь раз меньше, а за отопление – в 12 раз меньше, чем сейчас, и всем на все хватало, в том числе и на расплату за газ? Но это уже слишком сложно, наверное, и для Порошенко, и для его аудитории. Как и то, что гигантская доля украинских потребителей газа – промышленные предприятия - использующие его либо как сырье, либо в качестве энергоносителя, разорились и прекратили свою работу.

Но и в этом, как и в росте коррупции, безусловно, виноваты те же москали. И примкнувшая к ним (в воображении Петра и его политтехнологов) Тимошенко. Которая Юля.

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