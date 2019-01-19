Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Венесуэлы всё будет хорошо: Президент Мадуро признался, что "побывал в бу...
Путин в мире животных: 25 фото президента
В Киеве рассказали, у кого покупают российскую нефть
На американские компании Amazon, Apple, Netflix и YouTube подали жалобу из-за на...
Главная / В России

В коррупции на Украине виноваты «москали» и Тимошенко

19 января 2019, 14:39  •  148 • В России

Предвыборный, по факту, девиз кандидата «номер один» в президенты Украины Петра Порошенко «Вера. Армия. Мова» не оправдывает возложенных на него надежд. Больше 9 тысяч дезертиров из ВСУ из зоны АТО не сильно поддерживают тезис о создании одной из самых сильных и, вообще, непобедимой армии в Европе. На мове до сих пор украинские чиновники (и бОльшая часть населения) изъясняется только во время официальных мероприятий, да и то, бывает, с ошибками. Томос несет в себе положительный заряд лишь небольшой части верующего населения. Более того, во время «томос-тура» по городам и весям Незалежной, который многие уже успели окрестить «предвыборным чесом», Порошенко стал попадать в неловкие ситуации.

То, понимаешь, ему самолично приходится выбивать телефон с включенной камерой из рук задающего вопрос активиста. Куда смотрела охрана, спрашивается, если это ее обязанности. Нет, понятно, все думали, что мужик селфиться будет, к ручке прикладываться, как это принято у проверенной и правильно организованной местной массовки. А он говорить что-то начал, вопрос задавать. Пришлось занимающему пост президента Украины Порошенко самолично ручкой приложиться.

А в Черкассах совсем неудобно получилось. Какой-то активист, пропущенный во внутреннее «зачищенное» охраной пространство решил спросить Порошенко: «Петр Алексеевич, а когда вы будете бороться с коррупцией?» нет, дурак, чтобы селфи сделать. И как прикажете гаранту выкручиваться? Как отвечать на такую наглость? (Як відповідати на таке нахабство?) Звичайно, мовою! (Конечно, на мове!) Порошенко сначала остолбенел, а потом выдал.

- Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа, - в переводе на русский ответил он и закончил с надрывом. - И пусть они услышат: «Слава Украине! Это вам ответ, пан провокатор».

Порошенко выбивает телефон.

Спрашивается, где тут про коррупцию? А нигде. Главное, шо мовою. И что «москальский провокатор» изобличен. Тот, правда, ответил, что он местный, а вовсе не москаль, такой же украинец, как и сам гарант, если не больше, что активист местной общественной организации и просто хочет, чтобы на Украине не было коррупции. Но это уже было неважно. Гарант его лично изобличил. Тем более, что сразу после этого он повернулся к пришедшим местным активистам и призвал совместно помолиться за Константинополь и Варфоломея.

Потому что больше ответить ему было нечего. Ведь, по странному совпадению, за день до того были озвучены успехи страны на фронте борьбы с коррупцией, для которой на Украине создали специальные государственные органы. В том числе, по инициативе США и их лоббистов в Киеве, Национальное Антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ). В НАБУ трудится около 700 человек, годовой бюджет организации свыше 860 миллионов гривен. И каковы же итоги деятельности борцов с коррупцией? За 2018-й год борцы с коррупцией из всех правоохранительных органов сумели вернуть государству 140 588 гривен и 30 копеек. Чуть меньше 5 тысяч долларов США.

На 2018-й год правительство Украины поставило задачу пополнить казначейство страны 4,7 млрд. гривен, изъятых у коррупционеров. Это только у коррупционеров. Итоги борьбы говорят сами за себя. Наверное, любой коррупционер на Украине бьется за каждый свой грошик буквально насмерть.

И вы хотите, чтобы Порошенко давал вот такие вот ответы на каверзные, явно подброшенные Кремлем вопросы? Да никогда!

Но вопрос-то от этого никуда не денется, вот в чем подвох. И Порошенко это прекрасно понимает. И вот уже, буквально на следующей встрече с общественностью города Золотоноша Петр Алексеевич, пусть и с запозданием, но ответил на вопрос про коррупцию на Украине. И, похоже, нашел для себя один из главных тезисов начавшейся выборной кампании. Оказывается, в росте коррупции на Украине виноват тот самый контракт с «Газпромом», который заключил некогда премьер Незалежной и нынешняя соперница Порошенко по президентским амбициям Юлия Тимошенко. Москали и Тимошенко. Или Юля и москали. От перемены мест, как говорится, ничего не меняется, если это не место лишения свободы.

У кандидата в президенты Украины Зеленского нашли бизнес в России

- В 2017 году мы купили только четырнадцать млрд кубометров, а в 2018 - лишь десять млрд кубометров, а куда девались остальные сорок миллиардов кубометров? – спросил он риторически, отметив, что по контракту с «Газпромом» Украина брала на себя обязательства закупать ежегодно 50 млрд. кубов природного газа. И тут же и ответил сам себе. - На питание коррупции, которую нашими усилиями мы остановили в энергетическом секторе.

Логика выступления Порошенко проста. Не будет москалей и контракта с «Газпромом», не выберут главную соперницу на пост президента – не будет коррупции. Вуаля! И томос в помощь! И Андерс в допомогу!

По логике Порошенко, реально на Украину, получается поступали только 10 млрд. кубов, а коррупционеры, получается, присваивали и делили между собой оплату за мифические 40 млрд. кубов. Не сможешь же ты физически куда-то бесследно деть или выпустить в воздух столько газа. Вот только непонятно, как при той коррупции, порожденной москалями и Тимошенко, от которой стонало населения, оно платило за газ в восемь раз меньше, а за отопление – в 12 раз меньше, чем сейчас, и всем на все хватало, в том числе и на расплату за газ? Но это уже слишком сложно, наверное, и для Порошенко, и для его аудитории. Как и то, что гигантская доля украинских потребителей газа – промышленные предприятия - использующие его либо как сырье, либо в качестве энергоносителя, разорились и прекратили свою работу.

Но и в этом, как и в росте коррупции, безусловно, виноваты те же москали. И примкнувшая к ним (в воображении Петра и его политтехнологов) Тимошенко. Которая Юля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

148
Источник
Похожие новости
18 января 2019, 19:09
«Это комично»: В Крыму прокомментировали переговоры Варфоломея и Порошенко о передаче монастырей полуострова
18 января 2019, 22:24
Лукашенко ответил на упреки в заправке украинских танков
19 января 2019, 01:39
Щенок Путина - потомок чемпионов
Загрузка...
18 января 2019, 17:24
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
18 января 2019, 16:09
У кандидата в президенты Украины Зеленского нашли бизнес в России
19 января 2019, 14:39
Путин в мире животных: 25 фото президента
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
13 января 2019, 12:09
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ
16 января 2019, 11:39
Пограничники РФ не выпускают журналиста Елена Бойко на Украину, где на неё возбуждены уголовные политических дела
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
17 января 2019, 16:54
″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″: Развязавший войну в Донбассе Порошенко заговорил о мире
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.