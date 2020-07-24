В коронавирусе пробили брешь: Учёные США создали уникальную защитную смесь антител

Пока, как уточняется в публикации на портале MedicalXpress, учёные из Колумбийского университета доказали эффективность полученной ими смеси из антител на хомячках. Для исследования были взяты образцы от нескольких пациентов с COVID-19.

Как отмечается, на сегодня эти антитела - одни из самых эффективных в нейтрализации вируса SARS-CoV-2.

Учёные поясняют, что производить их теперь можно фармацевтическим компаниям в больших количествах. Это позволит эффективно лечить заражённых коронавирусной инфекцией пациентов.

"Особенно на ранних стадиях инфекции и для предотвращения инфекции, особенно у пожилых людей", - говорится в публикации.

Доктор медицинских наук, научный директор Исследовательского центра по СПИДу Aaron Diamond, профессор медицины в Колледже врачей и хирургов Колумбийского университета Дэвид Хо отметил, что имеющаяся у них коллекция антител "является более мощной и разнообразной по сравнению с другими антителами, которые были обнаружены до сих пор".

Фактически же из имеющихся антител американские учёные создали уникальный коктейль, который позволяет защитить от коронавируса - помочь в нейтрализации SARS-CoV-2.

Отмечается также, что данный подход исследователей напоминает использование сыворотки крови выздоравливающих пациентов с COVID-19, однако, как утверждается, "потенциально более эффективен". Дело в том, что у каждого пациента формируется собственный иммунный ответ на коронавирус, а потому обогащенная антителами плазма, используемая для лечения одного пациента, может сильно отличаться от плазмы, которую назначают другому инфицированному, с различными концентрациями и силой нейтрализующих антител.

При этом те пациенты, что тяжелее переносят COVID-19, производят более сильнодействующие антитела. Смесь позволяет подобрать уникальный для пациента коктейль антител.

"Использование коктейля из разных антител, которые направляются на разные участки в спайке, поможет предотвратить устойчивость вируса к лечению", - отмечает учёный.