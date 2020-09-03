«В копилку Трампа»: что стоит за сообщением ФБР об отсутствии вмешательства в американские выборы 2020 года

ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) не выявили в текущем году кибератак на электронную инфраструктуру выборов в США. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств. Указывается также, что «предварительные непроверенные заявления» о стороннем влиянии на голосование стоит рассматривать «со здравой долей скептицизма». Это обращение появилось на фоне непрекращающихся обвинений со стороны демократов в адрес России, которая, по их мнению, якобы «вмешивается» в президентские выборы 2020 года в США. Как полагают аналитики, подобные высказывания со стороны спецслужб выгодны в первую очередь действующему лидеру Дональду Трампу.

Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) не выявили в текущем году кибератак на электронную инфраструктуру выборов в США. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

«В этом году Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) и ФБР не зафиксировали кибератак на базы данных регистрации избирателей или на системы, связанные с голосованием», — отмечается в сообщении спецслужб.

При этом указывается, что ФБР и CISA активно сотрудничают с властями всех уровней по вопросу безопасности выборов.

«Мы тесно координируем свои действия с нашими партнёрами по содействию избирательному процессу на федеральном уровне, уровне властей штата и на местном уровне, чтобы защитить процедуру голосования. Мы и наши партнёры постоянно отслеживаем риски, связанные со всеми методами голосования во время выборов, и регулярно предоставляем эту информацию должностным лицам в отдельных штатах и на местах, отвечающим за наши системы голосования», — говорится в заявлении.

Сообщается также, что особенно активно в СМИ будут освещаться случаи, расценивающиеся как «иностранное вмешательство» в американские выборы. При этом ведомства призвали «предварительные непроверенные заявления» рассматривать «со здравой долей скептицизма».

«Что ещё более важно, мы рекомендуем избирателям обращаться к надёжным источникам информации, в данном случае — к официальным лицам, отвечающим за выборы в своих штатах, которые правильно указали на то, что многие данные регистрации избирателей находятся в свободном доступе или без труда могут быть приобретены», — говорится в заявлении.

Обвинения на любой вкус

Стоит отметить, что сообщение от ФБР и CISA было обнародовано на фоне непрекращающихся обвинений в адрес России во «вмешательстве» в президентские выборы 2020 года.

Только за август об этом заявило сразу несколько американских политиков и чиновников, причём как республиканцев, так и демократов.

В частности, представитель Республиканской партии и исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф в интервью порталу Axios заявил, что Вашингтон делает всё возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за попытки «вмешательства» в американские выборы. Глава ведомства также сообщил, что, «судя по разведданным, без сомнений», Москва «пыталась вмешаться» в избирательный процесс 2016 года и якобы «продолжала делать это в течение последних четырёх лет».

Праймериз в американском штате Мэриленд

Reuters

© Jim Bourg

О «вмешательстве» РФ в выборы заявила и бывший госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон, выступая на видеосеминаре «Атлантического совета»*. Как отметила политик, российская сторона якобы «вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему переизбраться».

В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен пригрозил России «серьёзными последствиями» за попытки вмешательства в избирательный процесс США 2020 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СBS.

С обвинением в адрес России выступил также директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. По его словам, Москва пытается «очернить» кандидата на пост президента от Демпартии Джо Байдена.

Кроме того, Эванина утверждал, что «некоторые связанные с Кремлём субъекты» якобы стремятся улучшить положение Трампа и задействуют для этого социальные сети и российские телеканалы.

В совместном заявлении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и главы комитета по разведке палаты Адама Шиффа говорится, что Россия якобы «активно предпринимает ряд мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам».

Кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден заявил со своей стороны, что офис директора Национальной разведки США не стал проводить для конгресса брифинги по безопасности предстоящего голосования с целью скрыть «помощь в переизбрании», которую российский лидер Владимир Путин якобы оказывает Дональду Трампу.

Напомним, Россия неоднократно категорически отрицала подобного рода обвинения. Как отметил в конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва «никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира», в том числе и в Соединённых Штатах.

Разные трактовки

По мнению политолога, эксперта по США Малека Дудакова, в Соединённых Штатах существует двухпартийный консенсус относительно того, что Россия якобы «вмешивается» в американские выборы 2020 года.

«Идея о том, что русские хакеры, связанные с правительством РФ, так или иначе «вмешиваются» в избирательный процесс США, настолько доминирует в дискурсе, настолько является общеупотребительной темой, что любые доказательства противоположного, как правило, просто не берутся во внимание, пропускаются мимо ушей в Соединённых Штатах», — отметил аналитик.

При этом научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уточняет, что позиции сторон по этому вопросу всё же несколько разнятся.

Белый дом

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«Республиканцы делают заявления о возможном вмешательстве РФ в выборы по большей части превентивно и в основном с целью продемонстрировать американцам, что администрация Трампа готова защищать США и активно реагировать на «влияние» Москвы, если вдруг оно начнёт наблюдаться. При этом если некоторые политики и официальные лица, представляющие Республиканскую партию, и заявляют о «вмешательстве» РФ, то подчёркивают, что оно локальное и не влияет кардинальным образом на исход выборов», — пояснил эксперт.

В то же время у демократов «более радикальная позиция» по этому вопросу, считает Блохин.

«Представители Демпартии считают, что РФ на глобальном уровне влияет на избирательные процессы в США, что в итоге отражается на конечном результате», — сказал аналитик.

Блохин полагает, что республиканцам на данном этапе выгодно заявление ФБР и CISA, в котором отрицается какое-либо вмешательство в выборы США 2020 года.

«Республиканской партии надо показать сейчас, что, если Трамп выиграет, значит, он стал президентом США в результате чистых выборов при отсутствии различных манипуляций, в том числе и влияния на избирательный процесс со стороны других стран. А заявление разведки — дополнительный плюс в копилку Трампа», — отметил эксперт.

По словам Блохина, сообщение Федерального бюро расследований и Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности говорит о начавшейся тенденции, когда главы разведки начинают оказывать поддержку главе Белого дома.

«То, что на сторону Трампа, хоть и косвенно, но переходят руководители этих ведомств, может быть связано в том числе и с зачисткой, в своё время проведённой американским лидером в ФБР. А Агентство кибербезопасности и так было создано по приказу 45-го президента США», — сообщил аналитик.

Однако Блохин обращает внимание на то, что в Федеральном бюро расследований по-прежнему работают «номенклатурные сотрудники, которые разделяют антитрамповские взгляды».

Аналитик считает, что заявление ФБР и Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности «выбивает почву из-под ног демократов, поскольку они на теме российского «вмешательства» в выборы строят свою предвыборную кампанию». Однако представители Демпартии всё равно «продолжат сыпать своими безосновательными обвинениями в адрес России, поскольку у них нет других вариантов, как сплотить свой электорат».

Штаб-квартира Федерального бюро расследований

Reuters

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«Они будут кричать, что и ФБР куплено, их риторика останется прежней. Аналогичная ситуация сложится и в случае проигрыша демократов на выборах. Представители этой политической силы с ещё большим ожесточением начнут заявлять, что русские «вмешиваются» во все сферы жизни американцев. Также они будут говорить, что те, кто поддерживает Трампа, — российские агенты», — отметил эксперт.

При этом Малек Дудаков прогнозирует, что «политически ангажированные отчёты о влиянии российских хакеров на выборы появятся после выборов».

«Если победит кандидат в президенты от демократов Джо Байден, то этому будет уделяться меньше внимания, если же Дональд Трамп сможет переизбраться на второй срок, то антироссийская волна снова поднимется, будут говорить, что Россия помогла Трампу одержать победу», — заключил аналитик.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.