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«В копилку Трампа»: что стоит за сообщением ФБР об отсутствии вмешательства в американские выборы 2020 года
03 сентября 2020, 01:25 • 60 • В мире
ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) не выявили в текущем году кибератак на электронную инфраструктуру выборов в США. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств. Указывается также, что «предварительные непроверенные заявления» о стороннем влиянии на голосование стоит рассматривать «со здравой долей скептицизма». Это обращение появилось на фоне непрекращающихся обвинений со стороны демократов в адрес России, которая, по их мнению, якобы «вмешивается» в президентские выборы 2020 года в США. Как полагают аналитики, подобные высказывания со стороны спецслужб выгодны в первую очередь действующему лидеру Дональду Трампу.
Избирательный участок, город Мадисон, 6 ноября 2018 Reuters © Nick Oxford
Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) не выявили в текущем году кибератак на электронную инфраструктуру выборов в США. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.
«В этом году Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) и ФБР не зафиксировали кибератак на базы данных регистрации избирателей или на системы, связанные с голосованием», — отмечается в сообщении спецслужб.
При этом указывается, что ФБР и CISA активно сотрудничают с властями всех уровней по вопросу безопасности выборов.
«Мы тесно координируем свои действия с нашими партнёрами по содействию избирательному процессу на федеральном уровне, уровне властей штата и на местном уровне, чтобы защитить процедуру голосования. Мы и наши партнёры постоянно отслеживаем риски, связанные со всеми методами голосования во время выборов, и регулярно предоставляем эту информацию должностным лицам в отдельных штатах и на местах, отвечающим за наши системы голосования», — говорится в заявлении.
Сообщается также, что особенно активно в СМИ будут освещаться случаи, расценивающиеся как «иностранное вмешательство» в американские выборы. При этом ведомства призвали «предварительные непроверенные заявления» рассматривать «со здравой долей скептицизма».
«Что ещё более важно, мы рекомендуем избирателям обращаться к надёжным источникам информации, в данном случае — к официальным лицам, отвечающим за выборы в своих штатах, которые правильно указали на то, что многие данные регистрации избирателей находятся в свободном доступе или без труда могут быть приобретены», — говорится в заявлении.
Обвинения на любой вкус
Стоит отметить, что сообщение от ФБР и CISA было обнародовано на фоне непрекращающихся обвинений в адрес России во «вмешательстве» в президентские выборы 2020 года.
Только за август об этом заявило сразу несколько американских политиков и чиновников, причём как республиканцев, так и демократов.
В частности, представитель Республиканской партии и исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф в интервью порталу Axios заявил, что Вашингтон делает всё возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за попытки «вмешательства» в американские выборы. Глава ведомства также сообщил, что, «судя по разведданным, без сомнений», Москва «пыталась вмешаться» в избирательный процесс 2016 года и якобы «продолжала делать это в течение последних четырёх лет».
О «вмешательстве» РФ в выборы заявила и бывший госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон, выступая на видеосеминаре «Атлантического совета»*. Как отметила политик, российская сторона якобы «вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему переизбраться».
В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен пригрозил России «серьёзными последствиями» за попытки вмешательства в избирательный процесс США 2020 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу СBS.
С обвинением в адрес России выступил также директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. По его словам, Москва пытается «очернить» кандидата на пост президента от Демпартии Джо Байдена.
Кроме того, Эванина утверждал, что «некоторые связанные с Кремлём субъекты» якобы стремятся улучшить положение Трампа и задействуют для этого социальные сети и российские телеканалы.
В совместном заявлении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и главы комитета по разведке палаты Адама Шиффа говорится, что Россия якобы «активно предпринимает ряд мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам».
Кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден заявил со своей стороны, что офис директора Национальной разведки США не стал проводить для конгресса брифинги по безопасности предстоящего голосования с целью скрыть «помощь в переизбрании», которую российский лидер Владимир Путин якобы оказывает Дональду Трампу.
Напомним, Россия неоднократно категорически отрицала подобного рода обвинения. Как отметил в конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва «никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира», в том числе и в Соединённых Штатах.
Разные трактовки
По мнению политолога, эксперта по США Малека Дудакова, в Соединённых Штатах существует двухпартийный консенсус относительно того, что Россия якобы «вмешивается» в американские выборы 2020 года.
«Идея о том, что русские хакеры, связанные с правительством РФ, так или иначе «вмешиваются» в избирательный процесс США, настолько доминирует в дискурсе, настолько является общеупотребительной темой, что любые доказательства противоположного, как правило, просто не берутся во внимание, пропускаются мимо ушей в Соединённых Штатах», — отметил аналитик.
При этом научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уточняет, что позиции сторон по этому вопросу всё же несколько разнятся.
«Республиканцы делают заявления о возможном вмешательстве РФ в выборы по большей части превентивно и в основном с целью продемонстрировать американцам, что администрация Трампа готова защищать США и активно реагировать на «влияние» Москвы, если вдруг оно начнёт наблюдаться. При этом если некоторые политики и официальные лица, представляющие Республиканскую партию, и заявляют о «вмешательстве» РФ, то подчёркивают, что оно локальное и не влияет кардинальным образом на исход выборов», — пояснил эксперт.
В то же время у демократов «более радикальная позиция» по этому вопросу, считает Блохин.
«Представители Демпартии считают, что РФ на глобальном уровне влияет на избирательные процессы в США, что в итоге отражается на конечном результате», — сказал аналитик.
Блохин полагает, что республиканцам на данном этапе выгодно заявление ФБР и CISA, в котором отрицается какое-либо вмешательство в выборы США 2020 года.
«Республиканской партии надо показать сейчас, что, если Трамп выиграет, значит, он стал президентом США в результате чистых выборов при отсутствии различных манипуляций, в том числе и влияния на избирательный процесс со стороны других стран. А заявление разведки — дополнительный плюс в копилку Трампа», — отметил эксперт.
По словам Блохина, сообщение Федерального бюро расследований и Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности говорит о начавшейся тенденции, когда главы разведки начинают оказывать поддержку главе Белого дома.
«То, что на сторону Трампа, хоть и косвенно, но переходят руководители этих ведомств, может быть связано в том числе и с зачисткой, в своё время проведённой американским лидером в ФБР. А Агентство кибербезопасности и так было создано по приказу 45-го президента США», — сообщил аналитик.
Однако Блохин обращает внимание на то, что в Федеральном бюро расследований по-прежнему работают «номенклатурные сотрудники, которые разделяют антитрамповские взгляды».
Аналитик считает, что заявление ФБР и Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности «выбивает почву из-под ног демократов, поскольку они на теме российского «вмешательства» в выборы строят свою предвыборную кампанию». Однако представители Демпартии всё равно «продолжат сыпать своими безосновательными обвинениями в адрес России, поскольку у них нет других вариантов, как сплотить свой электорат».
«Они будут кричать, что и ФБР куплено, их риторика останется прежней. Аналогичная ситуация сложится и в случае проигрыша демократов на выборах. Представители этой политической силы с ещё большим ожесточением начнут заявлять, что русские «вмешиваются» во все сферы жизни американцев. Также они будут говорить, что те, кто поддерживает Трампа, — российские агенты», — отметил эксперт.
При этом Малек Дудаков прогнозирует, что «политически ангажированные отчёты о влиянии российских хакеров на выборы появятся после выборов».
* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.
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