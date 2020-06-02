В Копенгагене и Лондоне развернулись массовые демонстрации в поддержку протестующих в США

Тысячи чернокожих и белых граждан Дании и Великобритании вышли на улицы в знак поддержки протестующих в Соединённых Штатах и сочувствия семье Джорджа Флойда, убитого полицейским в Миннеаполисе 25 мая.

Возле посольства США в Копенгагене собрались 2 тыс. человек с плакатами «Справедливость для Джорджа Флойда», «Беспорядки – не проблема, а симптом проблемы».

Протестующие прошли до королевского дворца Кристиансборг, скандируя лозунги в поддержку Флойда. Пресс-секретарь посольства США в эфире датского телевидения поспешил заявить, что смерть Флойда будет расследована и на региональном, и на федеральном уровнях, а виновные понесут наказание.

В Лондоне протесты под девизом «Нет расизму!» прошли на Трафальгарской площади и у посольства США. Позже они перешли в спорадические стычки с полицией. Задержаны пять человек в возрасте от 17 до 25 лет: трое за нарушение норм карантина в связи с коронавирусом, двое – за нападения на полицейских. Несколько сот человек устроили также демонстрации в Кардиффе и Манчестере.

«Я сочувствую этому делу, и очень удивлена той силе эмоций, которая объединила так много людей», «Если мы будем молчать, мы ничего не изменим. Нам приходится через это проходить, будь то в Соединённом Королевстве или в Соединённых Штатах», «Страшно видеть, как другие не видят ничего, кроме цвета твоей кожи»,

– возмущаются участники демонстрации.

В знак сочувствия демонстранты становятся на колено и держат поднятым кулак правой руки – антирасистский жест, впервые показанный американским темнокожим спринтером Томми Смитом во время награждения золотой медалью на Олимпийских играх 1968 г.

Демонстранты заявляют, что требуют защиты прав не только чернокожих, а всех нацменьшинств. Проезжающие автомобили сигналят в их поддержку.

В начале мая британцы уже протестовали против расового насилия со стороны полиции. Их возмущение спровоцировал инцидент с нетрезвым чернокожим водителем в предместье Манчестера Стретфорде.

Мужчина укладывал на сиденье машины малолетнего сына, когда получил от двух белых полицейских мощный удар электрошокером. Под плач ребёнка полицейские скрутили водителя и увезли в участок.

Градоначальник Манчестера Энди Бэрнхем потребовал выяснить, правомочно ли в данном случае полицейские применили электрошокер. В полиции отказались комментировать факт применения нелетального оружия, пока следствие не установит виновных.