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В конце декабря, на границе с Крымом. Лавров рассказал о готовящейся провокации со стороны Киева
17 декабря 2018, 16:09 • 85 • Политика
Киев планирует вооружённую провокацию на границе с Крымом в последнюю декаду декабря, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.
В частности, он отметил, что в настоящее время известно о планах Украины совершить вооружённую провокацию. Киев планирует произвести её на границе с Крымом. Что касается даты, то это будет в конце этого месяца.
"На последнюю декаду декабря президент Украины Пётр Порошенко планирует вооружённую провокацию на границе с Россией, на границе с Крымом", - заявил Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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