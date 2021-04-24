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«В конце 2021 года — начале 2022-го»: глава «Ростеха» рассказал о сроках регистрации вакцины от COVID-19 и гриппа

24 апреля 2021, 20:25  •  84 • В России
В «Ростехе» рассчитывают, что их комплексную вакцину против коронавирусной инфекции и гриппа зарегистрируют в России в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, она будет состоять из одной инъекции, что снизит бюджетные расходы на производство и доставку вакцин, а также поможет пациентам легче перенести прививку. На данный момент в РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Хотя бы одну прививку против коронавируса сделали более 11,1 млн граждан, полностью процесс вакцинации прошли 6,8 млн россиян. За последние сутки в стране было выявлено 8828 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9254 человек, 399 пациентов скончались.
 
Reuters © Pavel Mikheyev
 

«Ростех» разрабатывает комплексную вакцину, которая будет действовать как против коронавирусной инфекции, так и против гриппа. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Вместо двух вакцин, двух уколов нужно будет поставить только один», — сказал Чемезов.

Отмечается, что подобный препарат снизит инъекционную нагрузку на пациентов, а также бюджетные расходы на производство и доставку вакцин.

«Надеюсь, что к концу года, может быть, в начале следующего года мы сможем уже зарегистрировать (вакцину. — RT)», — добавил он.

Наряду с этим руководитель «Ростеха» рассказал о препарате от COVID-19 «КОВИД-глобулин», который производят из плазмы крови человека, уже переболевшего коронавирусом и имеющего свои антитела: «Его используют для лечения людей, у которых средняя и тяжёлая стадии заболевания».

Чемезов также выразил надежду, что эта разработка «поможет избавиться» от коронавирусной инфекции.

1 апреля Минздрав России одобрил применение «КОВИД-глобулина» — первого в мире зарегистрированного лекарственного препарата специфического антиковидного иммуноглобулина — для пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. Лекарственное средство разрабатывалось при активном содействии Департамента здравоохранения Москвы, который, в частности, предоставил 2,5 тонны донорской плазмы. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, «КОВИД-глобулин» станет дополнительным инструментом защиты здоровья россиян в период пандемии COVID-19.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» от НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и вакцина «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Согласно последним данным, от коронавируса уже привились свыше 11 млн россиян.

«В стране развёрнуто почти 5,5 тыс. пунктов вакцинации. На сегодняшний день первым компонентом привито более 11,1 млн наших граждан. Полностью оба компонента получили 6,8 млн человек», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, накануне глава государства подписал указ, устанавливающий дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими с сохранением зарплаты. Как указали в пресс-службе Кремля, соответствующее решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения» распространения COVID-19 и укрепления здоровья граждан. Таким образом, россияне будут отдыхать в период с 1 по 10 мая включительно.

В субботу, 24 апреля, в международный аэропорт Кишинёва спецбортом МЧС России прибыла первая партия вакцины «Спутник V». Груз сопровождали бывший президент Молдавии Игорь Додон и группа отечественных парламентариев, сообщает РИА Новости. При этом, по словам экс-главы государства, «один деятель» пытался помешать доставке вакцины.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации с распространением COVID-19 в Молдавии и готовы в дальнейшем оказывать стране помощь в борьбе с пандемией.

«Знаем, в каком непростом положении оказался молдавский народ, с которым нас связывают давние исторические, торгово-экономические, культурные, религиозные узы», — добавила она.

В России за минувшие 24 часа выявили 8828 новых случаев коронавируса. Были выписаны 9254 пациента, 399 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 753 789. Выздоровели 4 380 468 человек, скончались — 107 103.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2541), Санкт-Петербурге (689) и Московской области (596).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 127,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 514,5 тыс. человек.

В общей сложности на данный момент в мире выявлено более 145,7 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует статистика, приведённая американским Университетом Джонса Хопкинса.

Наибольшее число случаев приходится на США (31,9 млн), Индию (16,6 млн) и Бразилию (14,2 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 3,089 млн человек, в том числе 571 тыс. — в США, 386,4 тыс. — в Бразилии и 214 тыс. — в Мексике.

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