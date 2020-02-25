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В Конституцию предложили внести участие госорганов в формировании местного самоуправления

25 февраля 2020, 18:39  •  52 • Политика

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Органы государственной власти будут иметь право участвовать в формировании органов местного самоуправления. Соответствующие поправки к законопроекту о изменениях в Конституцию были во вторник внесены в думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщил его председатель Павел Крашенинников.

"Предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом", - сказал он, уточнив, что такие положения уже есть в федеральных законах, теперь они поднимаются на конституционный уровень. Кроме того, документ предусматривает, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Помимо этого, в комитет поступила поправка, согласно которой в статье 132 Конституции РФ предлагается уточнить, что органы местного самоуправления могут наделяться федеральным или региональным законами "отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств". В основном законе также предлагается прописать, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются на федеральном уровне, а их территории будут определяться с учетом исторических и иных местных традиций.

"Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом", - добавил Крашенинников, пересказывая содержание поправок.

В Конституции также предложено уточнить, что органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи. Глава комитета напомнил, что данная инициатива была выдвинута президентом Национальной медпалаты, главой Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

По словам Крашенинникова, "предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории". Поправки будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний комитета, который на данный момент готовит законопроект о внесении изменений в Конституцию ко второму чтению. Авторами поправок выступили сам Крашенинников, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член СФ Светлана Горячева.

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