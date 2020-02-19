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В Конституцию предложили внести поправку о руководстве правительством

19 февраля 2020, 02:09  •  51 • Политика
Президент России будет осуществлять общее руководство правительством, а также обеспечивать гражданский мир и согласие в стране. Соответствующая поправка к законопроекту об изменениях в Конституции поступила в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщил его председатель Павел Крашенинников 18 февраля.
Депутат уточнил, что поправку предложили внести в статью 83 Основного закона. Кроме того, в статью 80 главы 4 предлагается внести поправку о том, что глава государства должен обеспечивать гражданский мир и согласие в стране.
При этом в статье 113 главы 6 было предложено закрепить норму о том, что премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.
«В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью», — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».
Он отметил, что сейчас нормы о неприкосновенности экс-президента закреплены в федеральном законе.
«Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции», — сказал депутат.
Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.
За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

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