В Конституцию предложили внести поправку о руководстве правительством

Президент России будет осуществлять общее руководство правительством, а также обеспечивать гражданский мир и согласие в стране. Соответствующая поправка к законопроекту об изменениях в Конституции поступила в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщил его председатель Павел Крашенинников 18 февраля.

Депутат уточнил, что поправку предложили внести в статью 83 Основного закона. Кроме того, в статью 80 главы 4 предлагается внести поправку о том, что глава государства должен обеспечивать гражданский мир и согласие в стране.

При этом в статье 113 главы 6 было предложено закрепить норму о том, что премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

«В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью», — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас нормы о неприкосновенности экс-президента закреплены в федеральном законе.

«Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции», — сказал депутат.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.