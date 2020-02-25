В Конституцию предложили внести понятие федеральной территории

Рабочая группа также предлагает закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.

"Сейчас в Российской Федерации вся территория государства распределена между субъектами РФ, каждая территория входит в состав какого-нибудь субъекта в отличие от многих зарубежных федераций, где существуют федеральные территории. Возможность создания федеральных территорий и в РФ предусматривается дополнительными предложением, которое предлагается включить в первую часть статьи 67", - сказал Белов на заседании рабочей группы во вторник.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Члены рабочей группы по изменениям в Конституции предлагают закрепить в статье 67 возможность создания в РФ федеральных территорий. Об этом во вторник сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

"Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции. В частности, предусмотрев, что Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям", - сказал Белов.

Принципы невмешательства

Он также сообщил, что члены рабочей группы предложили закрепить в Конституции, что Россия предпринимает меры по укреплению международной безопасности и мира, не вмешиваясь при этом в дела других стран.

"Кроме той формулировки, которую мы с вами уже неоднократно обсуждали в отношении приоритета Конституции над международными договорами РФ и решениями межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров, по итогам обобщения внесенных в рабочую группу поправок предлагается также ввести в отдельную статью 79 примечание о том, что РФ принимает меры для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, поддерживает обеспечение мирного сосуществования государств и народов, защиту общечеловеческих ценностей и исходит из недопустимости вмешательства во внутренние дела государств", - сказал он, перечисляя поправки, предлагаемые ко второму чтению президентского законопроекта о внесении изменений в основной закон страны.

Согласно редакции первого чтения, Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. При этом "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Поддержка соотечественников

Белов также рассказал, что предлагается включить в Конституцию дополнительную статью, "которая отражает многократно звучавшее на заседаниях рабочей группы предложение отразить признание в Конституции общей судьбы народа РФ и исторически сложившегося государственного единства, память защитников Отечества".

Кроме того, по словам члена рабочей группы, дополнительно в статью 69 включается часть вторая - о поддержке соотечественников в осуществлении их прав, обеспечении правовой защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Белов напомнил, что сейчас действует закон 1999 года о государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом, "конституционные основания для осуществления такой политики РФ должны найти свое отражение и в Конституции".

"В статье 70 предлагается указать на то, что, помимо Москвы как столицы РФ, местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти могут быть также другие города, если это определено федеральным конституционным законом", - заключил член рабочей группы.