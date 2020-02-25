Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Карантин слаще Родины: после "радушной" встречи от соотечественников украинцы от...
"Перешли от испытаний к постановке на боевое дежурство": Армия и флот ...
"Я воровал и обманывал": Ройзман "исповедовался". Но почему-...
В мультике Disney - "первый официальный ЛГБТ-персонаж": О "дивном...
Главная / Политика

В Конституцию предложили внести понятие федеральной территории

25 февраля 2020, 12:09  •  58 • Политика

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Члены рабочей группы по изменениям в Конституции предлагают закрепить в статье 67 возможность создания в РФ федеральных территорий. Об этом во вторник сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

"Сейчас в Российской Федерации вся территория государства распределена между субъектами РФ, каждая территория входит в состав какого-нибудь субъекта в отличие от многих зарубежных федераций, где существуют федеральные территории. Возможность создания федеральных территорий и в РФ предусматривается дополнительными предложением, которое предлагается включить в первую часть статьи 67", - сказал Белов на заседании рабочей группы во вторник.

Запрет на отчуждение территории

Рабочая группа также предлагает закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.

"Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции. В частности, предусмотрев, что Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям", - сказал Белов.

Принципы невмешательства

Он также сообщил, что члены рабочей группы предложили закрепить в Конституции, что Россия предпринимает меры по укреплению международной безопасности и мира, не вмешиваясь при этом в дела других стран.

"Кроме той формулировки, которую мы с вами уже неоднократно обсуждали в отношении приоритета Конституции над международными договорами РФ и решениями межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров, по итогам обобщения внесенных в рабочую группу поправок предлагается также ввести в отдельную статью 79 примечание о том, что РФ принимает меры для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, поддерживает обеспечение мирного сосуществования государств и народов, защиту общечеловеческих ценностей и исходит из недопустимости вмешательства во внутренние дела государств", - сказал он, перечисляя поправки, предлагаемые ко второму чтению президентского законопроекта о внесении изменений в основной закон страны.

Согласно редакции первого чтения, Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. При этом "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Поддержка соотечественников

Белов также рассказал, что предлагается включить в Конституцию дополнительную статью, "которая отражает многократно звучавшее на заседаниях рабочей группы предложение отразить признание в Конституции общей судьбы народа РФ и исторически сложившегося государственного единства, память защитников Отечества".

Кроме того, по словам члена рабочей группы, дополнительно в статью 69 включается часть вторая - о поддержке соотечественников в осуществлении их прав, обеспечении правовой защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Белов напомнил, что сейчас действует закон 1999 года о государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом, "конституционные основания для осуществления такой политики РФ должны найти свое отражение и в Конституции".

"В статье 70 предлагается указать на то, что, помимо Москвы как столицы РФ, местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти могут быть также другие города, если это определено федеральным конституционным законом", - заключил член рабочей группы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 12:09
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
24 февраля 2020, 21:54
"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторонний саммит по Сирии
25 февраля 2020, 07:39
"Я воровал и обманывал": Ройзман "исповедовался". Но почему-то перед украинцами
25 февраля 2020, 05:39
Посольство России прокомментировало обвинения во вмешательстве в американские выборы
25 февраля 2020, 01:09
США нанесли России урон. Пусть платят: Михеев о санкциях
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака
19 февраля 2020, 18:24
С самого начала понимали: экс-премьер Австралии рассказал о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга"
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.